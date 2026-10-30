¿Necesita su ahorro navideño antes de diciembre? Caja de Ahorros ya permite retirarlo

La disposición permite que los cuentahabientes retiren el dinero acumulado sin tener que esperar hasta noviembre, fecha habitual para disponer de estos fondos.

La Caja de Ahorros habilitó el retiro anticipado de los ahorros navideños correspondientes a 2026, como una medida de apoyo a las familias panameñas que puedan necesitar recursos económicos tras el terremoto registrado el pasado 9 de octubre.

La disposición permite que los cuentahabientes retiren el dinero acumulado sin tener que esperar hasta noviembre, fecha habitual para disponer de estos fondos. Además, la entidad informó que se respetará el beneficio de la semana de ahorro a quienes realicen el retiro.

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Elisa de los Ríos, gerente de Productos de la Caja de Ahorros, explicó que los fondos están disponibles en cualquiera de las sucursales de la institución y que la medida busca brindar respaldo a las familias que han enfrentado dificultades a raíz del movimiento telúrico, particularmente en el interior del país.

“Ya está disponible para que todas las familias panameñas que han ahorrado puedan ir a cualquiera de nuestras sucursales y retirar su ahorro navideño. Se les está respetando su semana como beneficio, y esto es para apoyar a las familias que han tenido alguna situación con el sismo”, indicó.

De acuerdo con la entidad bancaria, hasta el momento se han acumulado $24 millones de dólares en ahorros navideños y se proyecta alcanzar los 36 millones de dólares para noviembre, una cifra que superaría las estimaciones iniciales.

La medida busca facilitar el acceso a estos recursos ante las necesidades económicas que puedan surgir durante el proceso de recuperación de las familias afectadas por el sismo.

Con información de Hellen Concepción