PASE-U: compras con la billetera de Caja de Ahorros superan los $45 millones desde junio

Los datos muestran un aumento progresivo en el uso de la billetera destinada a los fondos del PASE-U, con una concentración del gasto principalmente en alimentos y compras en tiendas por departamentos.

El uso de los fondos del PASE-U, entregados a estudiantes a través del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), ha registrado un crecimiento sostenido desde junio de 2026.

Según los datos de seguimiento recabados por la Caja de Ahorros, actualizados al 20 de septiembre, las compras aprobadas con la billetera prepago utilizada para estos fondos acumulan $45.4 millones, distribuidos en aproximadamente 1.4 millones de transacciones.

El comportamiento mensual muestra un incremento significativo. En junio se procesaron $7.784; en julio el monto subió a $8.36 millones, mientras que en agosto alcanzó $15.08 millones, un aumento de 80% frente a julio.

Para septiembre, el volumen aprobado llegó a $21.96 millones, aunque esta cifra corresponde únicamente a las transacciones registradas hasta el 20 de ese mes. Esto representa un crecimiento de 46% respecto a agosto.

El aumento sostenido podría responder al calendario de entrega del beneficio que hasta el momento está proyectado hasta el 10 de octubre en la provincia de Bocas del Toro y la comarca Ngäbe Buglé.

El gasto promedio también aumenta

Los datos también cuentan que el monto promedio de cada compra ha ido en aumento, para junio el promedio era de $28.94 y para el 20 de septiembre llegó a $34.23.

Esto representa un incremento de aproximadamente 18% respecto al primer mes de funcionamiento registrado en el panel.

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La provincia de Panamá concentra el mayor volumen de compras, con $9.57 millones, equivalentes al 21.1% del total. Le siguen Panamá Oeste, con B/.8.27 millones (18.2%), y Chiriquí, con $6.87 millones (15.1%).

En conjunto, estas tres provincias concentran 54.4% del volumen aprobado.

Después aparecen:

Coclé: $5.60 millones (12.3%)

$5.60 millones (12.3%) Veraguas: $5.20 millones (11.5%)

$5.20 millones (11.5%) Colón: $4.86 millones (10.7%)

$4.86 millones (10.7%) Herrera: 6.0%

6.0% Los Santos: 3.0%

3.0% Darién: 1.8%

En el extremo inferior se encuentran Bocas del Toro, con $21,353 en compras, y la comarca Ngäbe-Buglé, con apenas B/.554.

Las compras internacionales representan $68,708, equivalentes al 0.2% del volumen registrado.

Fondos son usados en supermercado

El principal destino de los fondos que entrega el Ifarhu a través del PASE-U a los estudiantes son los supermercados y tiendas de comestibles, categoría que acumula $31.87 millones, equivalentes al 70.2% de todas las compras aprobadas. Por otra parte, están las tiendas por departamentos, que ocupan el segundo lugar, con $7.15 millones (15.7%).

Entre ambas categorías concentran aproximadamente 86% del volumen procesado.

Más atrás aparecen:

Comida rápida: $1.42 millones (3.1%)

$1.42 millones (3.1%) Farmacias: $602,004 (1.3%)

$602,004 (1.3%) Tiendas de variedades: $591,836 (1.3%)

$591,836 (1.3%) Zapaterías: $437,644 (1.0%)

Compras rechazadas

Pero, a través de la plataforma, también se ha detectado intento de compra de artículos y productos prohibidos por la ley, por lo que se han registrado $2.7 millones en transacciones declinadas, correspondientes a unas 88,000 operaciones. Estas representan el 5.7% del volumen registrado.

En cuanto al impuesto, el sistema calcula $766,600 en ITBMS, equivalente al 1.7% de las compras procesadas.

¿Cuánto dinero ha sido recargado?

Para el primer pago del PASE-U de este 2026, el gobierno ha destinado 90 millones de dólares; de esos, hasta el 20 de septiembre se habían desembolsado $58.6 millones. Cabe resaltar que el Ifarhu aún se mantiene realizando entrega de la tarjeta en el interior del país.

Hasta ese entonces, se habían puesto a disposición 566,251 billeteras, de las cuales 388,266 han completado el proceso de registro (onboarding).

Los datos muestran así un aumento progresivo en el uso de la billetera destinada a los fondos del PASE-U, con una concentración del gasto principalmente en alimentos y compras en tiendas por departamentos, mientras las transacciones y el número de usuarios continúan creciendo.