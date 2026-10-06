Descentralización explica qué incluye el proyecto de $293,715 para 15 juntas comunales

De acuerdo con la AND, las Oficinas Remotas buscan que las juntas comunales puedan realizar desde sus propias comunidades trámites que actualmente requieren desplazamientos hacia oficinas regionales.

La Autoridad Nacional de Descentralización (AND) defendió el proyecto piloto de Oficinas Remotas para juntas comunales, cuyo contrato contempla una inversión de $293,715 para 15 juntas comunales, al explicar que el monto no corresponde únicamente a la instalación de una antena de internet, sino a una solución tecnológica integral.

El proyecto surgió luego de que, a inicios de 2025, un censo de la AND identificara 311 juntas comunales sin la conectividad necesaria para realizar adecuadamente los trámites relacionados con la presentación y gestión de proyectos.

Según la explicación de la entidad, esta situación afecta principalmente a juntas comunales ubicadas en corregimientos y comunidades apartadas, cuyos representantes y funcionarios deben trasladarse largas distancias para realizar gestiones ante las oficinas regionales de la AND y otras instituciones públicas.

Ante esta situación, la AND desarrolló un proyecto piloto para evaluar un modelo que posteriormente pueda ser replicado a nivel nacional.

La propuesta fue presentada ante la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), que evaluó y avaló tanto la solución tecnológica como el monto previsto para la contratación.

Posteriormente, se realizó el proceso de contratación pública, en el que Edupan, S.A. presentó una oferta por $293,715, impuestos incluidos, para implementar el proyecto en 15 juntas comunales. La comisión encargada de evaluar la propuesta determinó que cumplía con los requisitos establecidos en el pliego y posteriormente se realizó la adjudicación.

¿Qué incluye la inversión de $19,581 por junta?

Uno de los puntos que ha generado cuestionamientos es el costo de $19,581 por cada junta comunal.

La AND aclara que este monto no corresponde al precio de una antena de internet, sino a la implementación, instalación y puesta en funcionamiento de una oficina tecnológica que incluye energía, conectividad, equipos, capacitación y soporte durante dos años.

El desglose suministrado por la empresa contempla:

Sistema de energía solar: $9,786. Incluye cuatro paneles solares, dos baterías, inversor, gabinete con llave y tres lámparas LED, con una autonomía estimada de hasta 48 horas.

Incluye cuatro paneles solares, dos baterías, inversor, gabinete con llave y tres lámparas LED, con una autonomía estimada de hasta 48 horas. Antena satelital: $372.36.

Internet satelital por 24 meses: $1,540.80 , equivalente a B/.60 mensuales más ITBMS.

, equivalente a B/.60 mensuales más ITBMS. Router profesional PepLink: $471.87 , con administración remota y Wi-Fi.

, con administración remota y Wi-Fi. Dos computadoras: $2,461 , con Microsoft Office durante 24 meses, maletines, candados de seguridad y configuración.

, con Microsoft Office durante 24 meses, maletines, candados de seguridad y configuración. Transporte, instalación y entrega: $2,310 , incluyendo traslado hasta cada junta comunal, instalación, interconexión, pruebas y actas de entrega.

, incluyendo traslado hasta cada junta comunal, instalación, interconexión, pruebas y actas de entrega. Capacitación: $481.50 , correspondiente a 20 horas de formación para el personal sobre el uso y cuidado del sistema y los procedimientos para reportar fallas.

, correspondiente a 20 horas de formación para el personal sobre el uso y cuidado del sistema y los procedimientos para reportar fallas. Plataforma de aprendizaje EDUPAN: $461.24 , con acceso durante 24 meses a cursos autodirigidos sobre competencias digitales y seguridad ocupacional.

, con acceso durante 24 meses a cursos autodirigidos sobre competencias digitales y seguridad ocupacional. Soporte y mantenimiento por 24 meses: $1,695, que incluye asistencia las 24 horas, monitoreo remoto, visitas de mantenimiento y reemplazo de piezas con defectos de fábrica.

¿Cuál es el objetivo del proyecto?

De acuerdo con la AND, las Oficinas Remotas buscan que las juntas comunales puedan realizar desde sus propias comunidades trámites que actualmente requieren desplazamientos hacia oficinas regionales.

Entre los objetivos señalados están agilizar los procesos relacionados con la aprobación del uso de fondos para obras comunitarias, reducir los costos y tiempos de traslado, ampliar el acceso a capacitaciones y facilitar el uso de herramientas tecnológicas y mapas de geolocalización para la formulación de proyectos.

La iniciativa también busca mejorar el acceso a información, comunicación y servicios públicos en comunidades con mayores dificultades de conectividad.

La AND señala que las primeras 15 juntas comunales servirán para evaluar el funcionamiento y los resultados del modelo antes de considerar nuevas etapas y una eventual réplica a nivel nacional.

La entidad sostiene que, bajo este esquema, la conectividad es una herramienta para acercar los servicios públicos a comunidades apartadas y no el objetivo final de la inversión.

Además, al tratarse de un proyecto piloto, la AND indicó que está abierta a recibir información de empresas que puedan ofrecer, en futuras etapas, soluciones integrales con características iguales o superiores y mejores condiciones de precio y servicio.