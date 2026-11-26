Canciller Martínez-Acha Vásquez visita a panameños detenidos en Cuba y reafirma compromiso del Gobierno Nacional por su protección y asistencia consular.

El ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha Vásquez, visitó este miércoles a los siete panameños que permanecen detenidos en Cuba desde febrero pasado, como parte de un proceso penal iniciado por las autoridades de ese país.

El encuentro se realizó en el Centro Penitenciario La Condesa, ubicado en la provincia de Mayabeque, donde el canciller estuvo acompañado por el embajador de Panamá en Cuba, Edwin Pitty, y representantes legales de los ciudadanos investigados.

Durante la visita, el ministro recibió información sobre el estado actual del proceso penal y conoció las alternativas jurídicas y diplomáticas que podrían contribuir a la atención y resolución del caso, dentro del marco legal cubano.

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Martínez-Acha Vásquez transmitió la preocupación del presidente de la República, José Raúl Mulino, y de la Cancillería por la situación de los detenidos. Además, reiteró que el Gobierno Nacional mantiene un seguimiento constante y continuará realizando las gestiones consulares y diplomáticas para velar por sus derechos, integridad y garantías procesales.

Como parte de esta jornada, el canciller también se reunió con otros dos ciudadanos panameños que permanecen privados de libertad en Cuba por causas distintas, en cumplimiento de la política de asistencia y protección consular a nacionales en el extranjero.

La visita se desarrolló en el marco de la agenda oficial del canciller en la isla, que incluyó reuniones con el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, y el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla.

En los encuentros bilaterales también se abordaron temas de cooperación en salud animal, particularmente en materia de vacunas, así como la gestión de los flujos migratorios y el fortalecimiento de los mecanismos de coordinación entre ambos países.

La Cancillería panameña indicó que continuará dando seguimiento prioritario a la situación de los ciudadanos detenidos, mediante los canales institucionales, diplomáticos y jurídicos disponibles, con respeto a la jurisdicción cubana.