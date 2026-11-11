Panamá espera veredicto de sus ciudadanos detenidos en Cuba; canciller desconoce supuesto asilo a Diosdado Cabello

El canciller Javier Martínez-Acha pidió evitar especulaciones sobre un posible asilo de Diosdado Cabello en Panamá y señaló que es una decisión que corresponde al presidente José Raúl Mulino, quien no le ha abordado el tema.

Ciudad de Panamá, Panamá/El canciller Javier Martínez-Acha Vásquez afirmó que Panamá mantiene seguimiento consular a sus ciudadanos detenidos en Cuba y expresó su expectativa de que puedan ser declarados no culpables, aunque señaló que corresponde respetar el procedimiento judicial de ese país.

“Mire, nosotros damos seguimiento permanente a través de nuestro embajador y cónsul. Él los visita frecuentemente. Están en buenas condiciones; no obstante, repito, debemos respetar el procedimiento jurídico de Cuba”, manifestó.

Consultado sobre si los panameños permanecerán detenidos hasta Navidad, el ministro no precisó una fecha para su eventual regreso e indicó que deben esperar el veredicto.

“Somos optimistas de que pueden ser encontrados no culpables”, expresó. Sobre la posibilidad de cumplir una sentencia en Panamá, el funcionario explicó que, en caso de una condena, existe un mecanismo entre ambos países que permitiría a los detenidos regresar a su país de origen para completar la sentencia.

Pero en la eventualidad de que sean encontrados culpables, hay entre los dos países un mecanismo para que los panameños y los cubanos que cumplan sentencias en sus respectivos países puedan ser enviados a Panamá o a Cuba a concluir esa sentencia”, indicó.

Consulta sobre Diosdado Cabello

En otro tema, el canciller fue consultado sobre una supuesta posibilidad de que Diosdado Cabello solicitara asilo político en Panamá.

No, no conozco esa aseveración. Y, de veras, no especulemos sobre algo muy serio. Además, es una decisión del presidente Mulino, y el señor presidente no me ha hablado al respecto. Por lo tanto, no voy a hacer comentarios sobre algo cuya veracidad no me consta”, respondió, sin confirmar lo planteado en la pregunta.

Participación en encuentro sobre catastro

El ministro también se refirió a su participación en un evento de la Red Interamericana de Catastro, donde ofrecería unas palabras de bienvenida. “Es un evento dentro del marco de la Asamblea General de la OEA de este año”, explicó.

Martínez-Acha vinculó el catastro y el registro público con la seguridad jurídica y el desarrollo económico del país. “Panamá sigue siendo el epicentro de la diplomacia y también de aspectos técnicos”, afirmó.

Con información de Yami Rivas.