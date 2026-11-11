Canciller Martínez-Acha responde a Hegseth: 'No hay control de ningún país, salvo el nuestro' sobre el Canal

El canciller sostuvo que la cooperación en seguridad con Estados Unidos no implica control sobre la vía interoceánica y manifestó que Panamá no desea involucrarse en rivalidades entre grandes potencias.

Ciudad de Panamá, Panamá/El canciller Javier Martínez-Acha Vásquez rechazó las declaraciones del secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, quien aseguró que su país controla el Canal junto con Panamá, y afirmó que la administración de la vía interoceánica corresponde exclusivamente a los panameños.

Eso quede claro, no hay control de ningún país, salvo el nuestro, en la administración del canal de Panamá”, expresó el ministro de Relaciones Exteriores.

Martínez-Acha sostuvo que la soberanía sobre el Canal es exclusivamente panameña y que su operación y administración están a cargo de la República de Panamá, a través de la Autoridad del Canal de Panamá.

Que quede claro, el canal es de los panameños y seguirá siendo de los panameños exclusivamente”, manifestó.

Cooperación en materia de seguridad

El canciller explicó que Panamá mantiene acuerdos de cooperación en materia de seguridad con distintos países, entre ellos Estados Unidos, para proteger la infraestructura y enfrentar amenazas vinculadas con actividades ilícitas.

“Nosotros tenemos cooperación en materia de seguridad con muchos países, incluyendo los Estados Unidos, con el propósito de garantizar la seguridad marítima, la protección de infraestructuras críticas y mitigar los riesgos de narcotráfico y del crimen organizado”, indicó.

Añadió que esa cooperación también se desarrolla con países como Reino Unido, Corea, Japón, Colombia y España.

Consultado sobre las razones de las declaraciones de Hegseth y sus referencias a las relaciones entre Panamá y China, Martínez-Acha evitó entrar en una confrontación verbal.

“Yo no voy a entrar en una competencia de retórica con ningún funcionario extranjero”, respondió.

En ese contexto, manifestó que Panamá y el Gobierno del presidente José Raúl Mulino no desean verse involucrados en las rivalidades geopolíticas entre grandes potencias.

Trámites para la exención de visa

Durante la conversación con los medios, el canciller también fue consultado sobre las gestiones para que los panameños puedan ingresar a Estados Unidos sin visa.

“Eso es un trámite que tiene que ser llevado con un proceso gradual donde se cumplen metas”, explicó.

Según Martínez-Acha, Panamá ha cumplido más del 90 % de esas metas, aunque reconoció que los requisitos son rigurosos y que todavía deben completarse las condiciones exigidas.

“Yo le puedo decir que el país cumple arriba del 90% de esas metas. No obstante, el requisito es muy riguroso”, señaló.

El canciller agradeció la disposición del Gobierno estadounidense y de su embajador para cooperar en este proceso.

Con información de Yami Rivas.