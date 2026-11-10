Secretario de guerra Pete Hegseth, asegura en conferencia de prensa que 'EEUU controla el Canal' junto con Panamá

Hegseth se tomó apenas 30 segundos para hablar de Panamá y destacar cómo el país dejó de lado la iniciativa china conocida como la Nueva Ruta de la Seda.

Enfrentado a una moción de censura en el Congreso, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, protagonizó una rueda de prensa este martes para defenderse de las acusaciones de mala gestión de la guerra en Irán y de extralimitarse en sus poderes.

El jefe del Pentágono alabó las decisiones tomadas por la administración de Trump y aseguró, entre otras cosas, que Estados Unidos mantiene el control del Canal junto con Panamá.

"No podría estar más orgulloso de lo que ha hecho nuestro presidente, de las decisiones que ha tomado", insistió Hegseth ante periodistas, denunciando ataques procedentes de "personas motivadas políticamente".

Hegseth se tomó apenas 30 segundos para hablar de Panamá y destacar cómo el país dejó de lado la iniciativa china conocida como la Nueva Ruta de la Seda.

"Panamá dejó de lado la iniciativa china de «la Franja y la Ruta» y, junto con ellos, nosotros controlamos el Canal. El mensaje es sencillo: este es nuestro hemisferio. Actúen en consecuencia", acotó el secretario de Defensa.

Sobre el Escudo de las Américas, Hegseth calificó como "mutuamente beneficiosa" la coalición con aliados de América Latina y el Caribe contra los cárteles de la droga.

El presidente Donald Trump convocó en marzo pasado una cumbre en Doral (Florida) para fundar la alianza Escudo de las Américas, centrada en luchar contra el crimen organizado y contra la influencia de países extranjeros en la región, particularmente China.

Como parte de esa nueva coalición la quincena de países integrantes activaron igualmente una alianza militar "anticarteles", conocida por sus siglas en inglés como CCC.

"Estos países que se sumaron a la Coalición Anticárteles de las Américas, la Triple C, no lo hicieron a regañadientes: se unieron con orgullo, con valentía y con rapidez", aseveró Hegseth.

Hegseth aseguró que con la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, los países de la región más afectados por el crimen organizado decidieron dar un paso adelante.

"Dijeron: 'Queremos formar parte de esto (...) No queremos a China, Rusia e Irán dominando nuestro hemisferio. Preferimos que Estados Unidos sea nuestro socio de defensa y nuestro socio comercial preferente'" se ufanó el jefe del Pentágono.

'Espectáculo político'

Hegseth calificó de "espectáculo político" la moción de censura para destituirlo presentado en la Cámara de Representantes, en medio de insistentes reclamos para que Washington ponga fin a la guerra en Irán.

Hegseth fue acusado formalmente por un congresista republicano disidente, Thomas Massie, de mala gestión de la guerra, de extralimitarse en sus poderes a la hora de realizar cambios de personal y de realizar ejecuciones extrajudiciales con los polémicos ataques contra presuntas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico.

Massie presentó la moción una semana después de las catastróficas elecciones legislativas de medio mandato, que le entregaron la mayoría del Congreso a los demócratas. El congresista disidente no pudo presentarse a esas elecciones porque fue derrotado en las primarias de su circunscripción electoral por otro candidato republicano apoyado por Trump.

La moción, con ocho acusaciones, podría ser aprobada en breve en la Cámara de Representantes si logra recoger suficientes votos disidentes de republicanos, aunque no tiene posibilidades de lograr los dos tercios necesarios (67 votos de 100) en el Senado. Pero una moción de censura debilitaría a Hegseth, que ha destituido a decenas de altos cargos militares en el Pentágono.

Este esfuerzo supone un desafío para Trump, ya debilitado por la contundente derrota en las elecciones de mitad de mandato de la semana pasada, donde la ira por el estancamiento de la guerra con Irán y el consiguiente aumento de los precios del combustible contribuyeron a que los votantes rechazaran históricamente a los republicanos.

Trump ha reconocido que la guerra, que Hegseth ha defendido, contribuyó a que su partido perdiera el control tanto de la Cámara de Representantes como del Senado. Pero instantes después de la rueda de prensa televisada de Hegseth, el presidente de 80 años dio muestras de su apoyo.

"Pete Hegseth obtiene una 'A' PLUS, PLUS, PLUS", escribió Trump en su plataforma Truth Social.

El vicepresidente JD Vance, quien también ha atribuido las pérdidas en las elecciones de mitad de mandato al conflicto con Irán, respaldó igualmente al jefe del Pentágono el martes, diciendo que "obviamente" no ha cometido delitos que justifiquen un juicio político.

Hegseth también es acusado de haber llevado a cabo ejecuciones extrajudiciales al iniciar una serie de ataques contra presuntas narcolanchas en el Pacífico y en el Caribe, con al menos 235 muertos.

"Los soldados, los verdaderos soldados (...) adoran a Pete Hegseth", declaró el lunes por la noche el presidente Donald Trump para apoyar a su ministro, que según él ha hecho un "muy buen trabajo".

Trump calificó a Massie como "un excongresista resentido, enojado y derrotado" y "¡un PERDEDOR TOTAL!".

Hegseth defendió las operaciones en Yemen, Irán, Venezuela y contra los presuntos narcotraficantes.

"Respaldo cada una de estas operaciones. Me enorgulleció llevarlas a cabo y lo volvería a hacer mañana", dijo, intentando además equiparar el intento de destituirlo con un ataque contra las tropas estadounidenses.