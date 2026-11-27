La seleccionadora de Panamá calificó de "injusto" jugarse el pase mundialista a un solo partido y exigió respeto e igualdad para todas las delegaciones.

Panamá/La entrenadora de la Selección Femenina de Panamá, Toña Is, expresó su inconformidad con el formato de competición establecido por Concacaf para definir los cupos al Mundial y los Juegos Olímpicos, al considerar que resulta “muy injusto” e ilógico que una clasificación de tanta importancia se defina en un solo partido.

La estratega también cuestionó las diferencias en las condiciones de preparación entre las selecciones participantes. Según manifestó, mientras algunos equipos tienen la posibilidad de entrenar en estadios, a Panamá le han asignado campos de entrenamiento en malas condiciones.

Ante esta situación, Is hizo un llamado a la confederación para que garantice respeto, coherencia y neutralidad, y pidió que no existan favoritismos entre las selecciones.

Toña Is: Panamá buscará hacer historia ante Canadá

De cara al compromiso decisivo frente a Canadá, la seleccionadora reconoció que el conjunto norteamericano parte como favorito, por lo que considera que la mayor presión estará del lado de su rival.

Sin embargo, dejó claro que Panamá afrontará el encuentro con ambición y determinación, respaldado por un grupo que se encuentra motivado y concentrado en competir al máximo nivel para intentar conseguir un resultado histórico.

El crecimiento del fútbol femenino panameño

Is también puso en perspectiva el esfuerzo que ha realizado el fútbol femenino de Panamá, recordando que la selección consiguió clasificarse a su primera Copa Mundial Femenina de 2023 con apenas 200 licencias registradas, una cifra muy inferior a la estructura futbolística de potencias como Estados Unidos, Canadá y México.

En el aspecto futbolístico, destacó la evolución de su equipo y su intención de desarrollar una propuesta basada en la posesión del balón y el protagonismo en el juego, dejando atrás un estilo que dependía principalmente del fútbol directo.

Sara Nieto y el Mundial de 2031

Sobre los movimientos en la convocatoria, la entrenadora explicó la incorporación de la juvenil Sara Nieto, quien ocupará el lugar de Arlén Hernández, baja por lesión.

Is valoró la polivalencia de Nieto en la zona defensiva y su reciente título en el fútbol local, argumentos que respaldaron su inclusión en el grupo.

Finalmente, la seleccionadora también se refirió a la designación de México como coanfitrión del Mundial Femenino de 2031, una decisión que valoró positivamente, especialmente por la calidad de sus instalaciones deportivas y estadios, que conoce de primera mano por su experiencia dirigiendo en el fútbol mexicano.