PASE-U: Ifarhu anuncia entrega de tarjetas para el primer pago en Tortí

La jornada de entrega está programada para el viernes 28 de agosto de 2026, en horario de 7:00 a.m. a 12:00 p.m., de acuerdo con el cronograma divulgado por la institución.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) anunció que la próxima semana iniciará la entrega de tarjetas correspondientes al primer pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) 2026 en la agencia regional de Tortí.

La jornada de entrega está programada para el viernes 28 de agosto de 2026, en horario de 7:00 a.m. a 12:00 p.m., de acuerdo con el cronograma divulgado por la institución.

La entrega estará dirigida a los beneficiarios de distintos centros educativos de la región y contempla puntos ubicados en comunidades de los distritos de Chepo y Chimán, así como en la comarca Guna de Madugandí y otras áreas de la provincia de Darién.

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Entre los centros educativos incluidos en el cronograma se encuentran:

Escuela Pintupo.

Escuela Icanti.

Escuela Tabardi.

Escuela Majé Cordillera.

Escuela Río Tigre Abajo.

Escuela Bethel.

Escuela Bilingüe Akua Yala.

Escuela San Buenaventura.

Escuela Río Marcos.

Escuela Playa de las Mercedes.

Escuela Trinidacita, anexa a Río Marcos.

Escuela Trinidad, anexa a Brujas.

Escuela Majé Chimán.

Escuela Río Congo.

Escuela Gonzalo Vásquez.

Escuela El Caoba.

Escuela El Puerto.

Escuela Quebrada Cali.

Escuela San Francisco de Piriatí.

Escuela Piriatí Emberá.

Escuela Piriatí Arriba.

Escuela Río Indio.

Escuela San José de Loma Bonita.

Escuela La Tosca.

Escuela Catrigandí.

Escuela Loma Bonita.

Escuela Curtí.

Escuela Kapandi.

Escuela Diwarsicua, anexa.

Escuela José Sotero Angúlo de Tortí.

C.E.B.G. 10 de Noviembre.

Escuela El Hato.

Escuela Río Hondo.

Escuela Río Platanales.

Centro Educativo Cristiano Hefzi-Ba.

Escuela Salto Tres Piedras.

Escuela San José de Tortí.

Escuela Playa Chuzo Centro.

Escuela Playa Chuzo Adentro.

Escuela Higueronal Cabecera.

Escuela Río Tortí Abajo.

Escuela Piria.

Escuela Diwarsicua.

C.E.B.G. Cristo Redentor.

Escuela Ambroya.

Escuela Ipetí Chocó.

Escuela Agua Fría.

Escuela Valle de Charco Rico.

Escuela Peñas Blancas a Valle de Charco Rico.

Escuela Colonia Santeña.

Escuela Cerro Plano A. Colonia Santeña.

Escuela Santa Rosa de Lima.

Escuela Bilingüe María Elena Díaz.

El Ifarhu recordó a los beneficiarios la importancia de estar atentos a las fechas y puntos de entrega correspondientes, además de utilizar la tarjeta de manera responsable y conservarla adecuadamente.

La tarjeta permitirá a los beneficiarios acceder al primer pago del Pase-U correspondiente al año 2026, programa destinado a brindar apoyo económico a estudiantes del sistema educativo panameño.