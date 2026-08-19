PASE-U: Ifarhu anuncia entrega de tarjetas para el primer pago en Tortí

La jornada de entrega está programada para el viernes 28 de agosto de 2026, en horario de 7:00 a.m. a 12:00 p.m., de acuerdo con el cronograma divulgado por la institución.

Tarjeta de la Caja de Ahorro para pagos del Pase-U / Ifarhu
Danna Durán - Periodista
19 de agosto 2026 - 18:20

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) anunció que la próxima semana iniciará la entrega de tarjetas correspondientes al primer pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) 2026 en la agencia regional de Tortí.

La jornada de entrega está programada para el viernes 28 de agosto de 2026, en horario de 7:00 a.m. a 12:00 p.m., de acuerdo con el cronograma divulgado por la institución.

La entrega estará dirigida a los beneficiarios de distintos centros educativos de la región y contempla puntos ubicados en comunidades de los distritos de Chepo y Chimán, así como en la comarca Guna de Madugandí y otras áreas de la provincia de Darién.

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Entre los centros educativos incluidos en el cronograma se encuentran:

  • Escuela Pintupo.
  • Escuela Icanti.
  • Escuela Tabardi.
  • Escuela Majé Cordillera.
  • Escuela Río Tigre Abajo.
  • Escuela Bethel.
  • Escuela Bilingüe Akua Yala.
  • Escuela San Buenaventura.
  • Escuela Río Marcos.
  • Escuela Playa de las Mercedes.
  • Escuela Trinidacita, anexa a Río Marcos.
  • Escuela Trinidad, anexa a Brujas.
  • Escuela Majé Chimán.
  • Escuela Río Congo.
  • Escuela Gonzalo Vásquez.
  • Escuela El Caoba.
  • Escuela El Puerto.
  • Escuela Quebrada Cali.
  • Escuela San Francisco de Piriatí.
  • Escuela Piriatí Emberá.
  • Escuela Piriatí Arriba.
  • Escuela Río Indio.
  • Escuela San José de Loma Bonita.
  • Escuela La Tosca.
  • Escuela Catrigandí.
  • Escuela Loma Bonita.
  • Escuela Curtí.
  • Escuela Kapandi.
  • Escuela Diwarsicua, anexa.
  • Escuela José Sotero Angúlo de Tortí.
  • C.E.B.G. 10 de Noviembre.
  • Escuela El Hato.
  • Escuela Río Hondo.
  • Escuela Río Platanales.
  • Centro Educativo Cristiano Hefzi-Ba.
  • Escuela Salto Tres Piedras.
  • Escuela San José de Tortí.
  • Escuela Playa Chuzo Centro.
  • Escuela Playa Chuzo Adentro.
  • Escuela Higueronal Cabecera.
  • Escuela Río Tortí Abajo.
  • Escuela Piria.
  • Escuela Diwarsicua.
  • C.E.B.G. Cristo Redentor.
  • Escuela Ambroya.
  • Escuela Ipetí Chocó.
  • Escuela Agua Fría.
  • Escuela Valle de Charco Rico.
  • Escuela Peñas Blancas a Valle de Charco Rico.
  • Escuela Colonia Santeña.
  • Escuela Cerro Plano A. Colonia Santeña.
  • Escuela Santa Rosa de Lima.
  • Escuela Bilingüe María Elena Díaz.

El Ifarhu recordó a los beneficiarios la importancia de estar atentos a las fechas y puntos de entrega correspondientes, además de utilizar la tarjeta de manera responsable y conservarla adecuadamente.

La tarjeta permitirá a los beneficiarios acceder al primer pago del Pase-U correspondiente al año 2026, programa destinado a brindar apoyo económico a estudiantes del sistema educativo panameño.

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