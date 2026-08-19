PASE-U: Ifarhu anuncia entrega de tarjetas para el primer pago en Tortí
La jornada de entrega está programada para el viernes 28 de agosto de 2026, en horario de 7:00 a.m. a 12:00 p.m., de acuerdo con el cronograma divulgado por la institución.
El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) anunció que la próxima semana iniciará la entrega de tarjetas correspondientes al primer pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) 2026 en la agencia regional de Tortí.
La jornada de entrega está programada para el viernes 28 de agosto de 2026, en horario de 7:00 a.m. a 12:00 p.m., de acuerdo con el cronograma divulgado por la institución.
La entrega estará dirigida a los beneficiarios de distintos centros educativos de la región y contempla puntos ubicados en comunidades de los distritos de Chepo y Chimán, así como en la comarca Guna de Madugandí y otras áreas de la provincia de Darién.
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Entre los centros educativos incluidos en el cronograma se encuentran:
- Escuela Pintupo.
- Escuela Icanti.
- Escuela Tabardi.
- Escuela Majé Cordillera.
- Escuela Río Tigre Abajo.
- Escuela Bethel.
- Escuela Bilingüe Akua Yala.
- Escuela San Buenaventura.
- Escuela Río Marcos.
- Escuela Playa de las Mercedes.
- Escuela Trinidacita, anexa a Río Marcos.
- Escuela Trinidad, anexa a Brujas.
- Escuela Majé Chimán.
- Escuela Río Congo.
- Escuela Gonzalo Vásquez.
- Escuela El Caoba.
- Escuela El Puerto.
- Escuela Quebrada Cali.
- Escuela San Francisco de Piriatí.
- Escuela Piriatí Emberá.
- Escuela Piriatí Arriba.
- Escuela Río Indio.
- Escuela San José de Loma Bonita.
- Escuela La Tosca.
- Escuela Catrigandí.
- Escuela Loma Bonita.
- Escuela Curtí.
- Escuela Kapandi.
- Escuela Diwarsicua, anexa.
- Escuela José Sotero Angúlo de Tortí.
- C.E.B.G. 10 de Noviembre.
- Escuela El Hato.
- Escuela Río Hondo.
- Escuela Río Platanales.
- Centro Educativo Cristiano Hefzi-Ba.
- Escuela Salto Tres Piedras.
- Escuela San José de Tortí.
- Escuela Playa Chuzo Centro.
- Escuela Playa Chuzo Adentro.
- Escuela Higueronal Cabecera.
- Escuela Río Tortí Abajo.
- Escuela Piria.
- Escuela Diwarsicua.
- C.E.B.G. Cristo Redentor.
- Escuela Ambroya.
- Escuela Ipetí Chocó.
- Escuela Agua Fría.
- Escuela Valle de Charco Rico.
- Escuela Peñas Blancas a Valle de Charco Rico.
- Escuela Colonia Santeña.
- Escuela Cerro Plano A. Colonia Santeña.
- Escuela Santa Rosa de Lima.
- Escuela Bilingüe María Elena Díaz.
El Ifarhu recordó a los beneficiarios la importancia de estar atentos a las fechas y puntos de entrega correspondientes, además de utilizar la tarjeta de manera responsable y conservarla adecuadamente.
La tarjeta permitirá a los beneficiarios acceder al primer pago del Pase-U correspondiente al año 2026, programa destinado a brindar apoyo económico a estudiantes del sistema educativo panameño.