Impuestos a plataformas digitales | Reforma tributaria provoca choque en la Asamblea: 'golpe al bosillo de la clase media'

La propuesta llega a la Asamblea con el ánimo de crear una renta sustituta al Impuesto de Transferencia de Bienes Inmuebles (ITBI) que será eliminado a las viviendas de hasta 120 mil dólares para dinamizar el sector inmobiliario.

La propuesta del Gobierno Nacional de implementar nuevos cobros tributarios a servicios y compras realizadas a través de plataformas digitales como Amazon, Netflix, Uber, Shein y Temu provocó un fuerte choque entre diputados de oposición y oficialismo durante el periodo de incidencia en el pleno de la Asamblea Nacional.

La diputada Alexandra Brenes, de la bancada independiente Vamos, cuestionó la iniciativa impulsada por el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, y sostuvo que la prioridad del Gobierno debería ser fortalecer la fiscalización y combatir la evasión fiscal, antes que aumentar la carga tributaria.

“Dejen de hacerse de la vista gorda”, reclamó Brenes, al instar a las autoridades a concentrar sus esfuerzos en recuperar los recursos que se dejan de percibir por evasión.

En esa misma línea, el diputado Ernesto Cedeño advirtió que la medida afectaría directamente a la clase media y media baja, sectores que utilizan con frecuencia estas plataformas y comercios electrónicos para conseguir productos y servicios a menores costos.

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Cedeño afirmó que este segmento de la población “es el que se está comiendo un cable muchas veces” y consideró que no está en condiciones de soportar una mayor presión económica.

Por su parte, el diputado Luis Duke, también de Vamos, calificó la propuesta como un golpe directo al bolsillo de los panameños y exigió al ministro Chapman explicaciones sobre las acciones que contempla el Gobierno para recuperar los más de $8,000 millones que se pierden anualmente por evasión fiscal.

Desde el oficialismo, el diputado Alaín Cedeño, de Realizando Metas (RM), defendió la estrategia del Ejecutivo y planteó incluso ampliar el cobro de impuestos a otras plataformas digitales, entre ellas aquellas que comercializan cursos de inglés en Panamá.

Cedeño argumentó que estas empresas generan ganancias dentro del mercado nacional y sostuvo que el debate debe abordarse sin “populismo”, sino explicando con transparencia a la ciudadanía la necesidad y el alcance de las medidas fiscales propuestas por el Gobierno.

La propuesta llega a la Asamblea con el ánimo de crear una renta sustituta al Impuesto de Transferencia de Bienes Inmuebles (ITBI) que será eliminado a las viviendas de hasta 120 mil dólares para dinamizar el sector inmobiliario.