MEF estima recaudar más de $100 millones al año con ITBMS a transacciones digitales

La medida abarcaría transacciones digitales como suscripciones a plataformas de contenido, compra de programas informáticos y servicios de alojamiento ofrecidos mediante aplicaciones como Airbnb. El cobro podría hacerse por medio de tarjetas de crédito y otros métodos electrónicos de pago.

Panamá/El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) estima que la aplicación del ITBMS a productos y servicios adquiridos mediante plataformas digitales podría generar una recaudación superior a $100 millones anuales, reveló su titular, Felipe Chapman.

Mira, lo que estamos estimando muy conservadoramente, por lo que nos han dicho los que brindan estos servicios, que nuevamente se han acercado a nosotros a decir: ‘Queremos cumplir con la ley’. Hemos hecho cálculos conjuntamente y se puede estimar que puede superar los 100 millones de balboas al año”, dijo.

La medida abarcaría transacciones digitales como suscripciones a plataformas de contenido, compra de programas informáticos y servicios de alojamiento ofrecidos mediante aplicaciones como Airbnb. El cobro podría hacerse por medio de tarjetas de crédito y otros métodos electrónicos de pago.

Chapman aclaró que la propuesta no crea un impuesto nuevo, sino que establece el mecanismo para cobrar una obligación tributaria que ya existía, pero que no podía aplicarse debido a la ausencia de una normativa para las operaciones digitales.

“Lo que se está haciendo es llenando un vacío legal que obviamente se había quedado atrás de la tecnología”, expresó.

¿Cómo se cobraría?

Según el ministro, el cobro se realizaría durante la transacción electrónica. El Gobierno ya ha conversado con bancos emisores de tarjetas y con empresas como Visa, Mastercard y American Express para definir el mecanismo.

La empresa que venda el producto o preste el servicio tendría que emitir una factura digital en la que aparezca reflejado el impuesto correspondiente. Esas facturas también podrían utilizarse posteriormente para participar en sorteos digitales de la lotería fiscal.

Chapman sostuvo que la medida busca colocar en igualdad de condiciones a los comercios establecidos físicamente en Panamá y a las empresas que venden productos o servicios mediante plataformas digitales.

Como ejemplo, mencionó los programas informáticos que antes se compraban en una tienda física y estaban sujetos al impuesto, pero que dejaron de tributar de la misma manera cuando su comercialización migró a internet.

También se refirió a las plataformas de alojamiento, cuyos servicios compiten con hoteles que sí pagan ITBMS.

No se trata de un arancel

El ministro diferenció la propuesta del cobro de aranceles por la importación de mercancías. Explicó que el ITBMS se aplicaría a la transacción de compraventa de un producto o servicio digital prestado en Panamá.

El modelo, según Chapman, se basa en mecanismos que ya funcionan en países como Colombia y Costa Rica.

Una vez aprobada la propuesta, tendría que ser reglamentada. El titular del MEF estimó que este proceso podría tomar entre 60 y 90 días, para establecer cómo deberán cumplir las empresas y cómo se acreditará el pago.

Sustitución de un ingreso

Chapman explicó que la iniciativa también responde al artículo 276 de la Constitución, que obliga a sustituir una fuente de ingresos cuando se elimina o exonera otro tributo.

En este caso, el ingreso que debe ser sustituido corresponde al impuesto aplicado a la venta de primeras viviendas de menor precio, cuya exoneración comenzó a regir el 1 de enero de 2026.

Con información de Kayra Saldaña.