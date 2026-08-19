MLB noticias| Christian Bethancourt: Yankees transfieren al pelotero panameño por dinero en efectivo

Panamá/El panameño Christian Bethancourt fue transferido de los Yankees a los Piratas de Pittsburgh a cambio de consideraciones en efectivo. Esto fue anunciado por el propio equipo de Nueva York a través de sus redes sociales.

Una vez adquirido por los Piratas, esto lo enviaron a su conjunto afiliado en Triple A, los Indianapolis Indians.

Bethancourt era agente libre cuando fue fichado por los Yankees el 28 de julio de este año. Durante su estancia de tres semanas con los neoyorquinos, el capitalino jugó para los Scranton/Wilkes-Barre RailRiders que es la filial de los neoyorquinos en Triple A. En ese tiempo participó en siete partidos, conectó ocho imparables en 23 turnos para un promedio de .348. Además pegó tres cuadrangulares, anotó siete carreras y empujó siete.

Desde su incursión en las Grandes Ligas en el año 2013, el panameño ha tenido la oportunidad de ascender a las Mayores con seis organizaciones que son: Bravos de Atlanta, Padres de San Diego, Atléticos de Oakland, Rays de Tampa Bay, Marlins de Miami y Cachorros de Chicago. En este último equipo coincidió con su compatriota Miguel Amaya con quien dividió su tiempo en la receptoría.

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Bethancourt tiene una trayectoria de 428 partidos jugados en la Gran Carpa. En ellos acumuló 284 imparables en 1241 turnos, pegó 35 cuadrangulares, anotó 149 carreras y empujó 135. Su promedio de bateo en esos encuentros es de .229.

Esta será la segunda incursión del panameño con los Piratas tras su paso por esa organización en el año 2021. El 1 de mayo de ese año firmó un contrato de ligas menores y jugó con filial de los Indianapolis Indians. Posteriormente se hizo agente libre y el 25 de noviembre de 2021 fue adquirido por los Atléticos.

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