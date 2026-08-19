MLB noticias: ¿Quiénes son los mejores inicialistas defensivos en el béisbol grandes ligas?

Panamá/La defensa en la primera base ha dejado de ser un "punto ciego" para las estadísticas avanzadas. Una nueva métrica de Statcast en Baseball Savant ha comenzado a evaluar qué tan buenos son los inicialistas recibiendo tiros de sus compañeros del cuadro, y los resultados están cambiando la percepción sobre quiénes son los verdaderos maestros del guante en la MLB.

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Alec Burleson: El nuevo rey de la inicial en 2026

Aunque muchos lo veían como un jardinero convertido a jugador de cuadro, Alec Burleson de los Cardenales de San Luis se ha consolidado como el mejor recibiendo lanzamientos este año,. Con casi 1,000 outs realizados (putouts), Burleson lidera las Mayores con +6 Outs por Encima del Promedio (Outs Above Average - OAA) exclusivamente por su habilidad para capturar tiros difíciles,.

De sus oportunidades, Burleson ha manejado 420 tiros precisos (on-target), convirtiendo 414 en outs, lo que demuestra una fiabilidad del 99% en las jugadas rutinarias.

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¿Qué es un "Scoop" y por qué es tan valioso?

El término "scoop" se refiere a esas jugadas donde el primera base debe "excavar" o recoger la pelota del suelo tras un tiro corto o picado. Según los nuevos datos:

Los tiros precisos (on-target) representan el 82% de las jugadas.

representan el 82% de las jugadas. Los tiros altos y tiros abiertos (wide) representan un 5% cada uno.

y representan un 5% cada uno. Los "scoops" solo ocurren en el 2% de las ocasiones, pero son las jugadas que definen a un defensor de élite.

En 2026, Christian Walker de los Astros de Houston lidera la liga en scoops con 10 recogidas exitosas.

Los referentes históricos: Freeman y Olson

Si bien Burleson domina el presente, los datos acumulados desde 2021 confirman que Freddie Freeman (Dodgers) y Matt Olson (Bravos) son los estándares de oro en la posición. Freeman destaca especialmente capturando tiros altos y abiertos, mientras que Olson es reconocido como uno de los reyes de los scoops.

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Jugadores en deuda: El reto de Harper y Arráez

La transición a la primera base no ha sido sencilla para todos. La métrica señala que algunos jugadores estelares están teniendo dificultades en la recepción de tiros:

Bryce Harper: Registra un -8 OAA , sufriendo especialmente con los tiros altos ,.

Registra un , sufriendo especialmente con los ,. Luis Arráez: Acumula un -7 OAA .

Acumula un . Rafael Devers: También presenta un -7 OAA en su proceso de adaptación a la inicial.

¿Influye la estatura en la primera base?

Existe una creencia común de que ser alto facilita el trabajo, y los números lo respaldan... parcialmente. Los jugadores más bajos tienen una desventaja notable en los tiros altos; de hecho, entre los 8 jugadores más débiles en esta categoría, todos miden 1.85 metros (6'1'') o menos. Sin embargo, jugadores como Yuli Gurriel (1.83m) han demostrado que se puede ser una élite en scoops y tiros picados sin necesidad de ser un gigante.

Este avance en las estadísticas de béisbol permite valorar detalles que antes eran invisibles. Para un equipo, un primera base que "salva" tiros malos puede representar hasta +7 carreras evitadas en una temporada, una cifra que puede ser la diferencia entre llegar o no a la postemporada.

Con información de MLB.