Consejo Directivo de Coiba pide información sobre traslado de privados de libertad a la isla

El organismo recordó que cualquier actuación dentro del Parque Nacional Coiba debe ajustarse a la normativa ambiental vigente y a los mecanismos de gobernanza establecidos por ley.

El Consejo Directivo del Parque Nacional Coiba solicitó información técnica, jurídica y administrativa sobre el traslado de personas privadas de libertad a las instalaciones del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) en Isla Coiba, al considerar necesario conocer el alcance de la medida y sus posibles implicaciones dentro del área protegida.

A través de un comunicado, el organismo señaló que, en cumplimiento de su mandato de conservación y manejo sostenible del parque, requiere detalles relacionados con la decisión adoptada por las autoridades competentes.

El Consejo recordó que el Parque Nacional Coiba es un Sitio de Patrimonio Mundial reconocido por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y forma parte del Corredor Marino del Pacífico Este Tropical (CMAR), una de las iniciativas de conservación marina más importantes de la región.

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Asimismo, destacó que el área protegida impulsa actividades como la pesca artesanal, el turismo sostenible y la investigación científica, generando beneficios para las comunidades costeras vinculadas al parque.

Aunque reconoció las facultades de las autoridades para atender asuntos relacionados con la seguridad nacional, el Consejo subrayó que cualquier medida que pueda tener efectos sobre los recursos naturales de Coiba debe cumplir con la legislación vigente y ser consultada mediante los mecanismos de gobernanza establecidos por ley.

En ese sentido, anunció que realizará las coordinaciones necesarias con las entidades de seguridad del Estado para obtener la información requerida y verificar que cualquier actuación dentro del parque se ajuste a las disposiciones legales, así como a los compromisos nacionales e internacionales de conservación.

El pronunciamiento surge en medio del debate generado por el traslado de personas privadas de libertad a instalaciones ubicadas en Isla Coiba, una medida que ha despertado inquietudes entre sectores vinculados a la protección ambiental y la gestión de áreas protegidas.

Finalmente, el Consejo Directivo reiteró su compromiso con la conservación del patrimonio natural, la gobernanza participativa y la protección de los valores ecosistémicos y paisajísticos que distinguen al Parque Nacional Coiba como una de las principales reservas naturales del país.