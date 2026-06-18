Detienen provisionalmente a adolescente por presunta violación sexual agravada en San Miguelito

La Fiscalía de Adolescentes sustentó la medida cautelar por el riesgo para la víctima, posible afectación de pruebas y la gravedad del delito investigado.

Ciudad de Panamá/La Fiscalía Superior de Adolescentes de San Miguelito logró la detención provisional de un adolescente de 17 años, investigado por su presunta vinculación con un delito contra la libertad e integridad sexual, en la modalidad de violación sexual agravada.

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De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, el hecho ocurrió el 25 de abril de 2025, alrededor de las 2:00 p.m., en el sector de La Ratonera, corregimiento de Victoriano Lorenzo. Las autoridades señalan que el imputado habría participado junto a otro sujeto en el delito cometido en perjuicio de una menor de 17 años.

Para sustentar la solicitud de la medida cautelar, la Fiscalía argumentó la existencia de riesgos procesales, entre ellos el peligro que representa el adolescente para la víctima, la posible afectación de medios de prueba y la gravedad de los hechos investigados.

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La Procuraduría General de la Nación reiteró su compromiso de desarrollar investigaciones objetivas y transparentes, así como de ejercer la acción penal ante los tribunales de justicia en los casos que correspondan, conforme a lo establecido en la Constitución y la ley.