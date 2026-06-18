Comercios tendrán un año más para adecuarse a la Ley de Precio Único

La medida extiende hasta julio de 2027 la aplicación de la norma que obliga a los comercios a mostrar un precio final único, mientras las empresas adecuan sus sistemas tecnológicos y operativos.

Ciudad de Panamá/El Órgano Ejecutivo sancionó la Ley 531 del 18 de junio de 2026, que prorroga hasta el 1 de julio de 2027 la entrada en vigor de la denominada Ley de Precio Único.

La normativa, contenida en la Ley 473 de 2025, debía comenzar a regir el 19 de junio de 2026 y establece la obligación de que los comercios exhiban un precio único y final para los bienes ofrecidos a los consumidores.

Según las autoridades, la prórroga busca otorgar al sector comercial más tiempo para realizar las adecuaciones tecnológicas y operativas necesarias, incluyendo ajustes en sistemas de facturación, inventarios, etiquetado y otros procesos.

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La medida tiene como objetivo garantizar una implementación ordenada y uniforme de la ley, que pretende fortalecer la transparencia en las relaciones de consumo, facilitar la comparación de precios y evitar confusiones al momento de realizar compras.

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) informó que continuará desarrollando jornadas de orientación y divulgación dirigidas a comerciantes, proveedores y consumidores para facilitar el cumplimiento de la normativa.

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Además, la entidad exhortó a los agentes económicos a aprovechar este período de transición para realizar las adecuaciones necesarias antes de que la ley entre en vigor en 2027.