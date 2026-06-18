MIDA evalúa rehabilitación de represa en El Pájaro para fortalecer disponibilidad de agua

Durante la visita se verificó el estado actual de esta infraestructura, la cual ha representado una fuente importante de abastecimiento de agua para varias comunidades aledañas.

Herrera/Atendiendo la solicitud de productores y residentes de la comunidad de El Pájaro, en el distrito de Pesé, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) Regional de Herrera realizó una inspección técnica para evaluar las condiciones de una represa ubicada sobre una quebrada del sector y analizar su posible rehabilitación.

La jornada estuvo encabezada por la directora regional del MIDA, Lic. Annabell Salabarria de Díaz, quien estuvo acompañada por la alcaldesa del distrito de Pesé, licenciada Yessica Alfonso, y miembros de la comunidad.

Durante la visita se verificó el estado actual de esta infraestructura, la cual ha representado una fuente importante de abastecimiento de agua para varias comunidades aledañas, además de contribuir al desarrollo de las actividades agropecuarias de la zona.

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Los productores expresaron la necesidad de recuperar esta obra ante los pronósticos relacionados con el fenómeno de El Niño y el riesgo de periodos de sequía, situaciones que podrían afectar la disponibilidad del recurso hídrico para las familias y el sector productivo.

Tras la inspección, las autoridades coordinaron acciones encaminadas a determinar las alternativas para la rehabilitación de la represa, considerada una infraestructura estratégica para garantizar el acceso al agua y apoyar la producción agropecuaria en la región.