Gritos de auxilio y disparos alertan a vecinos: Policía rescata a mujer y aprehende a un hombre en David

Durante el allanamiento, las autoridades encontraron un arma de fuego, un cuchillo y otras sustancias. El caso es investigado por el Ministerio Público.

David, Chiriquí/Los gritos de auxilio de una mujer y varias detonaciones dentro de una vivienda alertaron a los residentes del sector de Elisa Chiari, en el distrito de David, provincia de Chiriquí.

Tras recibir el reporte, unidades de la Policía Nacional llegaron al lugar y desarrollaron un operativo que permitió ubicar a la mujer, aprehender a un hombre y recuperar un arma de fuego.

Los agentes también encontraron un arma punzocortante tipo cuchillo y otras sustancias cuya naturaleza no fue precisada. Tanto el sospechoso como los indicios quedaron a órdenes del Ministerio Público.

Edgardo Bonilla, de la Zona Policial de Chiriquí, explicó que durante la diligencia “se da con el hallazgo de un arma de fuego, un arma punzocortante tipo cuchillo y con la aprehensión de un ciudadano”.

“Tanto los indicios como el ciudadano ya se mantienen a órdenes del Ministerio Público”, agregó.

De acuerdo con Bonilla, “la mujer había pedido ayuda porque se sentía con temor”. La alerta fue comunicada por una persona que no se identificó, después de que vecinos escucharan los disparos y los llamados de auxilio.

El Ministerio Público inició una investigación para determinar lo ocurrido dentro de la residencia y establecer las responsabilidades correspondientes. Las autoridades manejan el hecho como un caso de violencia de género.

Con información de Demetrio Ábrego.