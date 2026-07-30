Rosalía desata controversia en Chile tras su frase que provocó una ola de críticas

Lo que comenzó como una presentación con entradas agotadas terminó convirtiéndose en uno de los temas más comentados en plataformas digitales, donde incluso surgieron llamados para cancelar a la artista española.

La cantante Rosalía quedó en el centro de una intensa controversia durante su paso por Chile, luego de que una expresión pronunciada al inicio de uno de sus conciertos del LUX Tour generara una fuerte reacción entre parte del público y de los usuarios en redes sociales.

La intérprete se presentó en el Movistar Arena de Santiago como parte de una serie de cuatro conciertos programados para los días 24, 25, 27 y 29 de julio. La alta demanda de boletos confirmó una vez más la popularidad de la cantante en territorio chileno, donde mantiene una sólida base de seguidores. De acuerdo con datos de YouTube Charts, Santiago figura actualmente entre las ciudades que más reproducen su música a nivel mundial, ubicándose solo por detrás de Ciudad de México y Buenos Aires.

Sin embargo, el ambiente festivo cambió apenas comenzó el espectáculo. Durante su saludo al público, Rosalía pronunció una frase que fue interpretada de distintas maneras y que rápidamente abrió un debate sobre la sensibilidad de sus palabras en un país marcado por numerosos terremotos a lo largo de su historia.

La artista expresó: “Que tiemble y que retumbe la tierra”, una declaración que algunos asistentes entendieron como una metáfora para transmitir la energía del concierto. No obstante, otro sector del público consideró que la expresión resultaba desafortunada debido a la memoria colectiva que existe en Chile respecto a los grandes sismos que han afectado al país durante décadas.

La reacción no tardó en trasladarse a las redes sociales. En cuestión de minutos comenzaron a multiplicarse publicaciones de usuarios que cuestionaban el comentario de la cantante. Entre los mensajes que alcanzaron mayor difusión aparecieron frases como: “¿Cómo vas a decir eso en Chile?”, “¿Esta mujer no sabe lo que pasa acá?” y “La ignorancia lleva al desastre”.

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A medida que avanzaban las horas, el debate se intensificó y algunos internautas comenzaron a solicitar que la artista fuera cancelada, argumentando que una figura internacional debería tener presente el contexto histórico y social del país que visita antes de realizar determinadas expresiones durante un espectáculo en vivo.

Al mismo tiempo, numerosos seguidores de Rosalía salieron en su defensa y sostuvieron que la frase no tenía ninguna intención ofensiva. Según esa postura, la cantante utilizó una expresión habitual dentro del lenguaje artístico para transmitir fuerza y entusiasmo al inicio del concierto, sin hacer referencia directa a los terremotos ni buscar minimizar el impacto que estos fenómenos naturales han tenido sobre la población chilena.

La discusión terminó polarizando las redes sociales entre quienes consideraron que las palabras reflejaban una falta de sensibilidad y quienes calificaron las críticas como una interpretación exagerada de una frase utilizada con fines escénicos. El episodio volvió a demostrar la velocidad con la que un momento ocurrido durante un espectáculo puede convertirse en tendencia y generar un amplio intercambio de opiniones en el entorno digital.

La controversia también se produce en un contexto en el que la artista aún enfrenta repercusiones por otra situación que generó debate semanas atrás. Tras la final del Mundial de 2026, en la que España derrotó a Argentina, Rosalía compartió una historia en sus redes sociales utilizando la canción La perla. Esa publicación fue interpretada por algunos usuarios argentinos como una indirecta hacia la selección sudamericana, lo que provocó críticas y nuevos llamados a cancelar a la cantante.

Pese a las polémicas recientes, Rosalía mantiene una de las giras más exitosas de su carrera y continúa congregando a miles de seguidores en cada una de sus presentaciones. Mientras el debate permanece activo en redes sociales, la artista sigue adelante con su calendario de conciertos, consolidando su presencia como una de las figuras más influyentes de la música internacional y demostrando cómo cada una de sus apariciones públicas genera una enorme repercusión dentro y fuera de los escenarios.