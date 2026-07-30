Clima en Panamá: Pronostican lluvias dispersas y actividad eléctrica en varias regiones del país este jueves

El pronóstico meteorológico prevé lluvias aisladas en ambas vertientes del país, con mayor probabilidad de aguaceros en horas de la tarde. Además, se mantienen avisos por oleaje en el Caribe, ráfagas de viento en sectores montañosos y altos índices de radiación ultravioleta.

Ciudad de Panamá, Panamá/Las lluvias aisladas predominarán este jueves 30 de julio en distintos puntos del país, con mayor incidencia durante la tarde y la noche, especialmente en sectores de las vertientes del Caribe y del Pacífico, de acuerdo con el pronóstico del Instituto de Meteorología e Hidrología (Imhpa).

En la vertiente del Caribe se esperan lluvias aisladas durante el transcurso del día. Entre Bocas del Toro y Costa Abajo de Colón se prevén aguaceros aislados, principalmente sobre las zonas montañosas durante la tarde, mientras que en horas de la noche podrían registrarse lluvias dispersas de intensidad moderada.

Para la vertiente del Pacífico, el pronóstico indica lluvias aisladas durante la madrugada en el norte de Coclé, condiciones que se extenderían durante la mañana hacia Darién. En la tarde se esperan aguaceros aislados acompañados de actividad eléctrica en Darién, el sur de Veraguas y las áreas montañosas de Chiriquí, mientras que en el resto del país existe probabilidad de lluvias aisladas. En la noche, los aguaceros podrían concentrarse nuevamente en Darién y el golfo de Panamá.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas oscilarán entre 13 °C y 18 °C en la Cordillera Central, y entre 22 °C y 27 °C en el resto del territorio nacional. Las máximas estarán entre 22 °C y 26 °C en las zonas montañosas y entre 29 °C y 36 °C en el resto del país.

Respecto a los vientos, se espera que durante gran parte del día predominen corrientes del oeste al noreste, con velocidades de hasta 35 km/h en sectores marítimos y la provincia de Los Santos.

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En la vertiente del Caribe, así como en Panamá, Panamá Oeste, Coclé y Herrera, las velocidades podrían alcanzar los 25 km/h, mientras que en el resto del país serían inferiores a los 15 km/h.

Durante la tarde se prevén vientos del sur y suroeste de hasta 20 km/h en el golfo de Chiriquí y las costas del sur de Veraguas y Chiriquí. Además, no se descartan ráfagas de hasta 50 km/h en la Cordillera Central, Coclé, Panamá Oeste y Los Santos.

En el Caribe, las condiciones marítimas estarán marcadas por olas de entre 0.9 y 2.2 metros de altura, con periodos de seis a diez segundos, por lo que se mantiene un aviso de vigilancia por oleaje. En el Pacífico, las olas se mantendrán entre 0.4 y 1.4 metros, con periodos de 13 a 16 segundos.

El Imhpa también advirtió que los índices máximos de radiación UV-B estarán entre 7 y 11, niveles considerados de riesgo alto a extremo, por lo que recomendó tomar medidas de protección durante las horas de mayor exposición al sol.

Entre las condiciones de vigilancia vigentes destacan el aviso por oleaje en el Caribe, la posibilidad de fuertes ráfagas de viento en zonas montañosas y la recomendación de extremar precauciones ante los elevados niveles de radiación ultravioleta.