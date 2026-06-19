Clima en Panamá: Condiciones lluviosas persistirán en el Caribe y el Pacífico por influencia de sistemas atmosféricos

Las condiciones marítimas permanecerán favorables para las actividades en ambos litorales. En el Caribe se esperan olas de hasta 1.21 metros de altura con periodos de hasta ocho segundos, mientras que en el Pacífico las olas alcanzarán aproximadamente 0.61 metros con periodos de 11 segundos.

Ciudad de Panamá/De acuerdo con el pronóstico del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) para este viernes 19 de junio, la atmósfera sobre el país se mantiene inestable debido a la influencia de la vaguada monzónica ubicada sobre el Pacífico, al norte de Panamá y en la región caribeña de Colombia, así como por la presencia de sistemas de baja presión en ambos litorales y el paso de ondas tropicales.

Estas condiciones favorecerán el desarrollo de lluvias y aguaceros en distintos sectores del territorio nacional, características propias de la temporada lluviosa.

Durante la mañana, en la vertiente del Caribe se prevén cielos dispersos con lluvias en áreas de la provincia de Colón, las comarcas Guna Yala y Ngäbe-Buglé, así como en Bocas del Toro.

Para la tarde y la noche, se esperan cielos nublados con lluvias ligeras intermitentes y episodios de aguaceros acompañados de actividad eléctrica en Colón, el norte de Veraguas, las comarcas Guna Yala y Ngäbe-Buglé, además de Bocas del Toro.

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En la vertiente del Pacífico, las condiciones matutinas estarán marcadas por cielos dispersos y lluvias aisladas sobre sectores de las comarcas y costas de Darién, Panamá Este, Coclé y los golfos de Chiriquí y Panamá.

Hacia la tarde y la noche se pronostican períodos nublados con aguaceros aislados y tormentas eléctricas en Panamá Centro, Norte, Oeste y Este, así como en Darién, las tierras altas de Chiriquí, la comarca Ngäbe-Buglé, las cordilleras de Coclé, el sur de Veraguas y la región de Azuero.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 11°C y 21°C, mientras que las máximas estarán entre los 28°C y 32°C.

En cuanto a los vientos, en el Caribe predominarán corrientes del suroeste durante la mañana, con velocidades entre 3 y 5 kilómetros por hora, cambiando al oeste-noroeste durante la tarde y la noche, cuando alcanzarán entre 9 y 13 kilómetros por hora.

En el Pacífico se mantendrán vientos del sur-suroeste de alrededor de 5 kilómetros por hora durante la mañana, cambiando al este con velocidades similares en horas de la tarde y la noche.

Las condiciones marítimas permanecerán favorables para las actividades en ambos litorales. En el Caribe se esperan olas de hasta 1.21 metros de altura con periodos de hasta ocho segundos, mientras que en el Pacífico las olas alcanzarán aproximadamente 0.61 metros con periodos de 11 segundos.

El Imhpa también advirtió que los índices de radiación ultravioleta UV-B se mantendrán entre altos y muy altos en ambas vertientes durante las horas de la mañana y la tarde, por lo que recomienda tomar medidas de protección ante la exposición prolongada al sol.

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