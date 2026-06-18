Pago del Cepanim: ¿Cuánto le descontarían si canjea hoy en el Banco Nacional? Se lo explicamos en esta nota

El Banco Nacional explicó que el sistema se basa en tasas de descuento anuales aplicadas, las cuales oscilan entre el 4.33% y el 5.00% , dependiendo del plazo de vencimiento de cada certificado.

Ciudad de Panamá/Desde este lunes 15 de junio, miles de beneficiarios residentes en Panamá recibieron su Cepanim (Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora), entregado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Según informó la institución, desde el 22 de junio iniciará el pago en las demás provincias del país.

Ante reiteradas dudas por parte de los beneficiarios, el Banco Nacional de Panamá emitió un comunicado para aclarar cómo será el proceso de cambio para quienes desean canjear su certificado antes de la fecha de vencimiento establecida en cada uno de estos.

El Banco Nacional explicó que, si un beneficiario desea hacer efectivo su certificado de manera voluntaria antes de la fecha establecida, debe someterse al proceso de negociación determinado por la institución.

Cabe recordar que quienes decidan esperar hasta 2029 o 2032 podrán recibir el 100% del valor del pago, mientras que quienes opten por negociarlo antes estarán sujetos a las condiciones establecidas por las entidades autorizadas.

En ese sentido, el Banco Nacional reveló la tabla de descuento aplicable que se cobraría si usted desea canjear su certificado en este 2026, 2027 o 2028.

¿Cuánto le descontarán?

El descuento será sobre el monto total de cada certificado.

Si su Cepanim vence en 3 años, el banco le aplicará un descuento del 15% sobre el monto total para canjearlo.

el banco le aplicará un descuento del Si su certificado vence 4 años: le aplicarán un 20% de descuento sobre el monto total.

le aplicarán un sobre el monto total. Si vence en 5 años: le cobrarán un 23% por canjear su Cepanim.

le cobrarán un Mientras que si vence en 6 años, el descuento total que le aplicarán será de un 26%.

Es decir, si usted cobró un certificado de 100.00 dólares, y vence en tres años, al aceptar los términos del Banco Nacional aceptará recibir 85.00 dólares, y no el monto original del certificado. Mientras que si vence en 6 años, recibirá 74.00 dólares por su certificado con valor real de 100.00.

El Banco Nacional explicó que el sistema se basa en tasas de descuento anuales aplicadas, las cuales oscilan entre el 4.33% y el 5.00%, dependiendo del plazo de vencimiento de cada certificado.

¿En qué sucursales lo puede canjear?

La institución anunció que, para atender a todos los beneficiarios, se ha ampliado la disponibilidad de centros de negociación y se cuenta con personal especializado para ofrecer orientación personalizada a cada beneficiario según los términos establecidos.

📌Panamá

Los puntos habilitados para realizar este trámite en la provincia de Panamá son:

Plaza Edison

Exposición

Chanis

Pedregal

Belén (Plaza Los Pinos)

Chepo

Tortí

El horario de atención en estas sucursales será de lunes a viernes: 8:00 a. m. a 3:00 p. m. y los sábados de 9:00 a. m. a 12:00 m.

Otros usos del Cepanim

El MEF explicó que las personas que mantienen hipotecas en mora al 31 de diciembre de 2021 con el Banco Hipotecario Nacional (BHN), la Caja de Seguro Social (CSS), la Caja de Ahorros o el Banco Nacional de Panamá pueden utilizar su Cepanim para ponerse al día, reconociéndose hasta el 100% de su valor.

Asimismo, el certificado puede aplicarse al pago de deudas existentes a esa misma fecha con instituciones como el Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA), el Instituto de Seguro Agropecuario (ISA), el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) y el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN).

Además, el documento puede servir como garantía en procesos judiciales y como medio de pago en comercios legalmente establecidos en el país, de acuerdo con las políticas de cada establecimiento.

Fechas de redención establecidas

El Decreto 19 de 2026 establece al Banco Nacional de Panamá como agente pagador de los Cepanim y fija las siguientes fechas para la redención total de los certificados, de acuerdo con cada período histórico:

Período 1972 – 1974: 15 de octubre de 2029

Período 1975 – 1977: 15 de octubre de 2030

Período 1978 – 1980: 15 de octubre de 2031

Período 1981 – 1983: 15 de octubre de 2032

¿Qué es el Cepanim?

Se trata de un pago de los intereses por mora como derecho derivado de la retención de la segunda partida del décimo tercer mes de los años 1972 a 1983, a los servidores públicos y trabajadores del sector privado que laboraron durante ese periodo.

El pago fue ordenado tras la sanción de la Ley 506 del 15 de enero de 2026. Se tiene previsto que los pagos inicien a partir de junio de 2026. Con estos certificados, se salda una deuda histórica reconocida legalmente, que estuvo pendiente por más de cuatro décadas, con trabajadores del sector público y privado, cuyos orígenes se remontan a hace más de 50 años.

Estos certificados tienen valor económico real, son transferibles, no pagan impuestos y no pueden ser embargados.

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