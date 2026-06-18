Mulino prevé otra baja en los combustibles y confía en que vienen mejores resultados económicos

Ciudad de Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, afirmó que los panameños podrían beneficiarse de una nueva reducción en los precios de los combustibles durante la próxima semana, siempre y cuando se mantenga la tendencia a la baja en las cotizaciones internacionales del petróleo.

El mandatario reconoció que el incremento registrado en los combustibles, impulsado por los efectos de la guerra en los mercados internacionales, ha impactado el presupuesto de los hogares panameños.

Según explicó, el Gobierno ha destinado recursos para amortiguar parte de esos aumentos y reducir el impacto sobre los consumidores, como el subsidio al sector del transporte público y de carga.

“La semana pasada se produjo una baja y, de mantenerse la tendencia del precio del petróleo, la próxima semana podemos tener otra baja en el precio de la gasolina y el diésel. Ojalá así sea”, expresó.

Avances económicos

Mulino también aseguró que el país se encuentra en la fase final de los ajustes económicos impulsados por su administración y adelantó que durante el segundo semestre del año comenzarían a reflejarse los beneficios de esas medidas.

De acuerdo con el presidente, los últimos dos años han estado enfocados en el ordenamiento de las finanzas públicas y en una gestión responsable de los recursos estatales, con el objetivo de fortalecer la estabilidad económica del país.

“Estamos terminando la etapa más dura del plan económico y en el segundo semestre comenzarán a llegar los beneficios de tener una economía fuerte y sana en el país, así como a los hogares panameños”, manifestó.

Ordenamiento

El mandatario sostuvo que el proceso ha requerido esfuerzos significativos para reorganizar las finanzas nacionales y garantizar una administración sostenible de los recursos públicos.

Mulino agregó que su administración ya comienza a observar resultados positivos derivados de estas acciones y reiteró que las medidas adoptadas buscan sentar las bases para un crecimiento económico sostenido y una mayor estabilidad financiera para el país.