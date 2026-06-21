Inicia la reunión ordinaria del Consejo de Ministros de la AEC; Canciller de Panamá preside el encuentro

Martínez-Acha resaltó que el mayor reto es avanzar de la consulta a la acción. También dejó claro que la reunión busca que el Caribe tenga mayor visibilidad en el mundo y más efectiva para responder a las necesidades de los pueblos.

Ciudad de Panamá/Este domingo 21 de junio se celebra en Panamá la 31.ª Reunión Ordinaria del Consejo de Ministros de la Asociación de Estados del Caribe (AEC), presidida por el canciller de la República, Javier Martínez-Acha.

Martínez-Acha dio la bienvenida a todos los participantes, destacando que la reunión se da en el puente entre regiones, culturas y economías de todo el mundo. Diálogo, cooperación y unidad en la diversidad.

“Este encuentro adquiere un significado especial al celebrarse en el contexto del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá, una de las primeras expresiones del multilateralismo y una visión que hoy continúa vigente”, manifestó el canciller.

En su discurso de apertura, resaltó que el futuro del Caribe será mejor si se construye con todo el respaldo regional.

Para el canciller, los efectos del cambio climático, la vulnerabilidad económica y los desafíos sociales necesitan de respuestas colectivas basadas en la acción y la cooperación efectiva.

Detalló que Panamá ha trabajado para fortalecer la AEC en un mecanismo más dinámico, eficiente y orientado a resultados concretos.

“Hemos impulsado el desarrollo del plan estratégico hacia el 2035, concebido como una hoja de ruta común para alinear nuestras prioridades y consolidar una visión compartida del desarrollo sostenible”, subrayó.

Además, destacó que se han promovido iniciativas orientadas a facilitar recursos para problemas concretos, como la resiliencia climática, colectividad regional y turismo sostenible, así como la situación en Haití, reafirmando la solidaridad como un gran principio de la AEC.

Martínez-Acha resaltó que el mayor reto es avanzar de la consulta a la acción. También dejó claro que la reunión busca que el Caribe tenga mayor visibilidad en el mundo y más efectiva para responder a las necesidades de los pueblos.

“Mi país ha conectado el orden actual (…) hay opiniones, reflexiones, debates, sobre un nuevo orden, que esperemos esté basado en el derecho internacional, pero lo que resulte de ese potencial nuevo orden, hay una cosa que no va a cambiar, mi país lo va a seguir conectando”, subrayó.

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