Panamá impulsa la renovación de la Asociación de Estados del Caribe durante reunión ministerial

Bajo la presidencia pro tempore de Panamá, la Asociación de Estados del Caribe (AEC) avanzó en la aprobación de acuerdos clave y en la modernización de la organización, en una semana que convierte al país en el principal escenario del diálogo diplomático regional.

Panamá consolidó este sábado su liderazgo regional al encabezar los esfuerzos de renovación de la Asociación de Estados del Caribe (AEC), tras una jornada de trabajo en la que se aprobaron acuerdos que serán sometidos a consideración de los cancilleres durante la 31 Reunión Ordinaria del Consejo de Ministros de la AEC, prevista para este domingo.

La reunión preparatoria, celebrada en el Hotel Sheraton de Ciudad de Panamá, marcó el inicio de la Semana de Alto Nivel organizada en el marco del Bicentenario del Congreso Anfictiónico, una serie de eventos diplomáticos que reunirán en el país a autoridades y representantes de decenas de naciones y organismos internacionales.

La secretaria general de la AEC, Noemí Espinoza, destacó el papel desempeñado por Panamá durante su presidencia al frente del organismo regional.

“Fue una reunión con mucho éxito. Se lograron aprobar acuerdos muy importantes. Bajo el liderazgo de Panamá hemos logrado avanzar en forma muy activa. Ahora la AEC es una organización más activa, más moderna y preparada para cumplir con las tareas del Gran Caribe”, afirmó.

Espinoza agregó que Panamá ha sido un actor clave en el proceso de transformación de la organización.

“Panamá ha sido líder para que la AEC sea una organización renovada, reconocida y lista para servir a nuestros pueblos”, señaló.

Por su parte, el director de Relaciones Económicas del Ministerio de Relaciones Exteriores, Rogelio García Boyd, quien presidió los debates, aseguró que los resultados reflejan el compromiso asumido por el país.

“Panamá deja muy bien parada su posición de liderazgo. Asumimos un reto y trabajamos con ahínco y mucho esfuerzo, y hoy hay resultados concretos que mostrar”, expresó.

Semana de alto nivel

La 31 Reunión Ordinaria del Consejo de Ministros de la AEC se celebrará este domingo bajo la presidencia del canciller Javier Martínez-Acha Vásquez. Durante el encuentro también se prevé la aprobación del Plan Estratégico de la AEC hacia 2035.

Además de los Estados miembros, Panamá invitó a participar a delegaciones de España, Emiratos Árabes Unidos y Serbia.

Las actividades continuarán el lunes con la conmemoración del Bicentenario del Congreso Anfictiónico, acto que contará con la participación del presidente José Raúl Mulino, así como de los mandatarios de Colombia, Ecuador, Honduras y Guatemala, además del vicepresidente de El Salvador y cancilleres de una treintena de países.

Ese mismo día, Mulino inaugurará la 56 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en el Centro de Convenciones Atlapa, donde se desarrollarán dos jornadas de deliberaciones sobre los principales desafíos de la región.

La agenda diplomática continuará el jueves con la 11 Conferencia Ministerial de la Comunidad de las Democracias (CoD), organismo que actualmente preside Panamá y que promueve el fortalecimiento de las instituciones democráticas a nivel global.

La Semana de Alto Nivel concluirá el próximo sábado con un acto cultural en la Ciudad de las Artes, en Ancón.

Más de un centenar de delegaciones internacionales participan en estos encuentros, entre ellas 79 representaciones de Estados y 21 organismos internacionales, consolidando a Panamá como centro del diálogo político y diplomático del hemisferio.