Asamblea de la OEA en Panamá costará unos $15 millones, según canciller Javier Martínez-Acha

El jefe de la diplomacia panameña estimó que la actividad podría generar una derrama económica equivalentea cerca de tres veces el monto invertido.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que se celebrará en Panamá entre el 20 y el 27 de junio, con la participación de 86 delegaciones y de ellas cinco presidentes de la región, tendrá un costo cercano a los 15 millones de dólares, según informó el canciller Javier Martínez-Acha Vásquez.

La inversión contempla gastos relacionados con hoteles, transporte, seguridad, alimentación, logística, comunicación, servicios de traducción, entre otros, para atender a las delegaciones internacionales que participarán en el encuentro hemisférico.

No obstante, el jefe de la diplomacia panameña estimó que la actividad podría generar una derrama económica equivalente a entre dos veces y media y tres el monto invertido.

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“Se ha trabajado en una organización de más de seis meses”, señaló Martínez-Acha Vásquez, al referirse a los preparativos de la Asamblea General de la OEA y la conmemoración de los 200 años del Congreso Anfictiónico de Panamá.

El canciller indicó que se espera la llegada de más de 2,500 participantes, entre ministros de Relaciones Exteriores, representantes diplomáticos, empresarios y medios de comunicación.

Hasta el momento, han confirmado su asistencia cinco jefes de Estado, además del presidente José Raúl Mulino, quien encabezará la inauguración del evento. También participarán un vicepresidente, 35 cancilleres, 10 ministros de otras carteras, 13 viceministros, 113 embajadores representantes permanentes y ocho organismos internacionales con sus respectivos equipos de apoyo.

Martínez-Acha sostuvo que estas cifras reflejan la confianza de la comunidad internacional en Panamá y consolidan al país como una plataforma diplomática para el diálogo regional y hemisférico.

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Durante la semana se desarrollarán reuniones paralelas y un Foro de Líderes Globales, en el que se abordarán temas relacionados con democracia, seguridad, desarrollo, sostenibilidad, innovación y multilateralismo.

Por su parte, el viceministro Carlos Guevara Mann adelantó que asuntos como la situación en Venezuela, la democracia y el fortalecimiento del sistema republicano figurarán entre los principales temas de discusión.

Para el 22 de junio está prevista la sesión solemne de jefes de Estado y de Gobierno en el marco de la conmemoración del Bicentenario del Congreso Anfictiónico, uno de los eventos más relevantes de la semana diplomática. Posteriormente, se realizará el acto oficial de instalación de la Asamblea General de la OEA, que incluirá intervenciones del secretario general del organismo y del presidente de Panamá, José Raúl Mulino.

Cabe señalar que, esta es la 56.ª de la OEA y será la tercera ocasión en que Panamá alberga este importante encuentro hemisférico. Las dos ediciones anteriores se realizaron en 1996 y 2007, consolidando al país como una de las sedes recurrentes de este foro regional.

Actividades destacadas de la 56.ª Asamblea General de la OEA

Conferencia "Futuro del Multilateralismo en las Américas" Participarán el secretario general de la OEA y exsecretarios del organismo.

Participarán el secretario general de la OEA y exsecretarios del organismo. Sesión solemne de jefes de Estado Horario: 9:00 a.m. a 12:00 m.d.

Horario: Se desarrollará una reunión privada entre los mandatarios.

Posteriormente, las delegaciones se trasladarán al Salón del Congreso, donde Brasil entregará oficialmente a Panamá las actas del Congreso Anfictiónico , en el marco de la conmemoración de su bicentenario.

, en el marco de la conmemoración de su bicentenario. Diálogo OEA-Sociedad Civil y Sector Privado Horario: 2:00 p.m. a 5:00 p.m.

Horario: Espacio destinado al intercambio de ideas entre representantes del organismo hemisférico, organizaciones civiles y actores empresariales.

Llegada de cancilleres al Palacio Bolívar Hora: 5:30 p.m.

Hora: Arribo de los ministros de Relaciones Exteriores de los países miembros.

Sesión de Apertura de la 56.ª Asamblea General de la OEA Lema: "América Unida en el Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá" .

Lema: . Participarán el secretario general de la OEA y el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, quienes ofrecerán los discursos de apertura.

Hechos relevantes

• Panamá recibirá oficialmente de Brasil las actas del Congreso Anfictiónico, un acontecimiento simbólico en la conmemoración de los 200 años de este encuentro histórico.

• La Asamblea General de la OEA reunirá a jefes de Estado, cancilleres, representantes de la sociedad civil y del sector privado en una agenda enfocada en el multilateralismo y los desafíos de la región.

• El presidente José Raúl Mulino y el secretario general de la OEA encabezarán la sesión inaugural del principal foro político del continente.

Con información de María De Gracia.