Apede: La auditoría minera no cierra el debate, pero aporta claridad técnica

El gremio empresarial sostiene que el informe elaborado por SGS aporta información objetiva para abordar el futuro de la actividad minera en Panamá y plantea la necesidad de fortalecer la supervisión ambiental y la institucionalidad.

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) consideró que la auditoría integral realizada a la mina de cobre ubicada en Donoso proporciona una base técnica sólida para que Panamá tome decisiones informadas sobre uno de los temas más debatidos de los últimos años.

A través de un comunicado firmado por su presidenta, Giulia De Sanctis, el gremio destacó que el informe elaborado por la empresa suiza SGS aporta información objetiva y verificable sobre los aspectos legales, ambientales y operacionales del proyecto minero.

Según APEDE, la trayectoria internacional de SGS fortalece la legitimidad de los resultados. La compañía, con más de 145 años de experiencia y presencia en más de 100 países, evaluó el cumplimiento de los compromisos establecidos en el Estudio de Impacto Ambiental, incluyendo 370 obligaciones relacionadas con la operación.

El informe refleja un cumplimiento global del 87.73%, aunque también identifica desafíos importantes. Entre ellos destacan nueve no conformidades críticas en materia ambiental, especialmente en áreas vinculadas a la reforestación, compensación ecológica y restauración de hábitats, cuyos niveles de cumplimiento se ubican entre el 40% y 45%.

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Para el gremio, estos hallazgos demuestran que el debate sobre la actividad minera debe considerar tanto las preocupaciones ambientales como las consecuencias económicas, laborales y sociales derivadas de la paralización de la operación.

"Ignorar los hallazgos ambientales sería tan equivocado como desconocer las consecuencias económicas, laborales y sociales que ha tenido la paralización de la operación", señaló APEDE en el documento.

La organización también advirtió que la auditoría pone en evidencia debilidades institucionales que requieren atención inmediata. En ese sentido, planteó la necesidad de fortalecer la supervisión, la fiscalización, la coordinación entre entidades estatales y los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.

APEDE sostuvo que el informe constituye una herramienta importante para que las autoridades, particularmente el Ministerio de Ambiente, supervisen adecuadamente los planes de mantenimiento y mitigación ambiental, así como el cumplimiento de los compromisos adquiridos.

Asimismo, hizo un llamado a promover una discusión nacional basada en evidencia técnica y no únicamente en percepciones o posiciones preconcebidas.

El gremio señaló que Panamá debe definir cómo aprovechar sus recursos naturales de manera responsable, garantizando la protección de los ecosistemas, la generación de empleos de calidad y la seguridad jurídica necesaria para el desarrollo económico.

"Lo que está en juego trasciende una mina: se trata de la confianza en nuestras instituciones, la credibilidad de Panamá, la protección de nuestros ecosistemas y la capacidad de crear oportunidades para las futuras generaciones", destacó la organización.

APEDE concluyó que la auditoría no pone fin al debate sobre la minería, sino que ofrece una base más sólida para abordarlo. El gremio indicó que continuará promoviendo espacios de diálogo técnico, económico, ambiental y social para contribuir a la toma de decisiones orientadas al interés nacional.