Camión cisterna cargado con combustible explota en Viguí y deja un fallecido

El vehículo articulado perdió el control en la bajada hacia el puente sobre el río Viguí, cayó a un barranco y se incendió. Bomberos lograron controlar la emergencia, mientras las autoridades investigan las causas del accidente

Una persona falleció la mañana de este domingo 21 de junio luego de un aparatoso accidente de tránsito que involucró un camión articulado con cisterna cargado con combustible en el sector de Viguí, en los límites entre las provincias de Veraguas y Chiriquí.

De acuerdo con los reportes preliminares, el vehículo pesado se dirigía hacia la provincia de Chiriquí cuando perdió el control en la bajada hacia el puente sobre el río Viguí. Como consecuencia, el articulado saltó el muro divisorio de la vía y terminó en un barranco.

El impacto provocó una explosión seguida de un incendio de grandes proporciones, generando una enorme columna de humo visible a varios kilómetros de distancia. Además, el combustible que transportaba el camión se derramó sobre el área, dejando un rastro de llamas a lo largo de su recorrido.

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La alerta fue recibida por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá a las 9:14 a.m., activándose de inmediato el protocolo de emergencia. Al llegar al lugar, las unidades encontraron el vehículo completamente envuelto en llamas e iniciaron las labores de extinción para evitar que el fuego se propagara.

El mayor Donnys Gutiérrez, jefe de Operaciones de Extinción, Búsqueda y Rescate de la Zona Regional de Veraguas, informó que en la atención inicial participaron tres unidades de la Estación de La Mesa y una unidad de la Estación de Santiago. Posteriormente, se incorporó personal de la Estación de San Félix, en Chiriquí, para reforzar las operaciones.

Tras varias horas de trabajo, los bomberos lograron controlar totalmente la emergencia. No obstante, las unidades permanecieron en el sitio para apoyar las diligencias de levantamiento del cadáver y coordinar las labores de limpieza de la vía Interamericana, afectada por el combustible derramado y otros residuos generados por el incendio.

Una vez eliminados los riesgos inmediatos, la escena quedó bajo custodia de las autoridades competentes. Las investigaciones para determinar las causas del accidente estarán a cargo de especialistas de la Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios (Dinasepi).

Por su parte, el Ministerio Público inició las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias que rodearon este fatal accidente.

El Benemérito Cuerpo de Bomberos expresó sus condolencias a los familiares y seres queridos de la víctima y reiteró su compromiso de brindar una respuesta profesional y oportuna ante situaciones de emergencia en todo el país.

Información de Ney Castillo y Demetrio Ábrego