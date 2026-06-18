Aeropuerto de Tocumen se posiciona como el mejor aeropuerto, según ranking AirHelp

Durante 2025, Tocumen registró el tránsito de más de 20.9 millones de pasajeros, la cifra más alta en su historia, consolidando su posición como uno de los principales centros de conectividad aérea de la región.

Ciudad de Panamá/El Aeropuerto Internacional de Tocumen fue reconocido como el mejor aeropuerto del mundo en una clasificación internacional elaborada por la plataforma AirHelp, que evaluó aspectos como la puntualidad operativa, la calidad de los servicios y la experiencia ofrecida a los pasajeros.

La principal terminal aérea de Panamá obtuvo el primer lugar tras un proceso de evaluación que incluyó el análisis de datos operativos y opiniones de viajeros procedentes de más de 68 países.

Entre los criterios considerados para la clasificación figuran la atención brindada por el personal, los tiempos de espera, la limpieza de las instalaciones, la oferta comercial y los espacios de entretenimiento y comodidad disponibles para los usuarios.

Además, Tocumen destacó por la eficiencia de sus operaciones, un aspecto que ha cobrado mayor relevancia ante la creciente congestión que enfrentan numerosos aeropuertos a nivel mundial.

El reconocimiento también resalta el papel estratégico que desempeña la terminal panameña como centro de conexiones internacionales, superando en la clasificación a importantes aeropuertos de América, África y Asia.

La distinción llega en un momento de crecimiento para el aeropuerto.

Durante 2025, Tocumen registró el tránsito de más de 20.9 millones de pasajeros, la cifra más alta en su historia, consolidando su posición como uno de los principales centros de conectividad aérea de la región.

El Aeropuerto Internacional de Tocumen es la principal puerta de entrada y salida de Panamá y uno de los hubs más importantes de América Latina, conectando a decenas de destinos en el continente y otras regiones del mundo.

Información de Luis de Jesús Mendoza

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