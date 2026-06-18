Famosos, políticos y artistas envían mensajes de apoyo a Panamá tras derrota en su debut mundialista

Tras el pitazo final, las redes sociales se llenaron de mensajes de respaldo y unidad hacia la selección nacional, reflejando el apoyo incondicional pese al resultado adverso.

La Selección de Panamá inició su participación en el Mundial 2026 con una derrota agónica ante Ghana, en un encuentro disputado en Toronto donde el conjunto dirigido por Thomas Christiansen mostró un rendimiento competitivo, dominando por largos tramos del partido y generando las ocasiones más claras, pero cediendo en el tiempo añadido.

El gol en los minutos finales dejó un sabor amargo entre los fanáticos, que habían mantenido la ilusión de un debut triunfal en el Grupo L. Sin embargo, tras el pitazo final, las redes sociales se llenaron de mensajes de respaldo y unidad hacia la selección nacional, reflejando el apoyo incondicional pese al resultado adverso.

Entre las figuras que reaccionaron estuvo el cantante panameño Boza, quien asistió al encuentro como embajador musical oficial de Panamá para la Copa Mundial 2026, designación realizada en conjunto con la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut).

Horas después del partido, el artista compartió en sus historias un mensaje que reflejó el sentir de muchos aficionados: “Estoy medio triste, pero sigo yendo a ustedes”, una frase que rápidamente generó reacciones entre seguidores, quienes destacaron su respaldo a la selección en un momento de frustración deportiva.

La presencia de Boza en Toronto forma parte de su rol como embajador musical del país en el Mundial 2026, reconocimiento que resalta su proyección internacional y su vínculo con la identidad panameña.

También se sumaron voces de apoyo desde distintos sectores. Ana Pérez, la eterna "Chica Yeyé", expresó: “Estoy feliz porque estamos aquí, ya ganamos, eso es la bendición, sigo apoyando a la Sele”.

Por su parte, la primera dama Maricel Cohen de Mulino, quien estuvo en el partido, publicó en Instagram un mensaje de aliento: “Con la frente en alto y el corazón más panameño que nunca. Seguimos creyendo, seguimos apoyando y seguimos unidos con nuestra Selección. ¡Adelante muchachos! Panamá está con ustedes”.

El expresidente Martín Torrijos también reaccionó, destacando el esfuerzo del equipo pese al resultado: “Hoy Panamá dejó el alma en la cancha y demostró que puede competir de tú a tú con cualquiera. El resultado duele, pero no borra el orgullo de ver a una selección que nunca dejó de luchar y una marea roja que nunca dejó, ni dejará de apoyarlos”.

Aunque el resultado no acompañó en el estreno mundialista, el ambiente posterior al partido dejó un mensaje claro: la selección panameña mantiene el respaldo de figuras del deporte, la política y la cultura, de cara a sus próximos compromisos con Croacia e Inglaterra en el torneo mundialista.

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