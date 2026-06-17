Sean 'Diddy' Combs obtiene nueva reducción de condena; su salida de prisión se acerca

La Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos actualizó nuevamente la fecha estimada de liberación del rapero y empresario Sean 'Diddy' Combs, estableciendo un nuevo cronograma que adelanta por tercera vez su salida del sistema penitenciario federal. La modificación representa uno de los cambios más significativos registrados desde que fue condenado en 2025 por dos cargos relacionados con transporte con fines de prostitución.

Según los registros penitenciarios federales, el artista de 56 años abandonará el Centro Correccional Federal Fort Dix, en Nueva Jersey, el próximo 23 de febrero de 2028. La nueva fecha supone una reducción considerable respecto a las previsiones anteriores y confirma que la duración efectiva de su condena será menor a la calculada inicialmente tras la sentencia emitida por la justicia estadounidense.

Cuando se conoció el fallo judicial en julio de 2025, las autoridades habían proyectado que Combs recuperaría la libertad el 8 de mayo de 2028. Sin embargo, el calendario penitenciario sufrió varias modificaciones a lo largo del último año. En una primera actualización, la fecha fue trasladada al 4 de junio de 2028 debido a versiones relacionadas con presuntos incumplimientos de las normas internas del establecimiento. Posteriormente, el registro fue corregido y adelantado al 25 de abril de 2028. Más adelante volvió a modificarse al 15 de abril de ese mismo año, hasta llegar al reciente ajuste que fija su salida para febrero.

La Oficina Federal de Prisiones (BOP) no detalló públicamente los factores específicos que motivaron el nuevo cambio. La entidad reiteró que mantiene una política de reserva respecto a las condiciones de encarcelamiento y a los procesos individuales relacionados con la liberación de personas privadas de la libertad. No obstante, recordó que el sistema federal contempla diferentes mecanismos para reducir el tiempo de permanencia en prisión.

Te puede interesar: Daniel Sancho podría ser trasladado a España en el futuro, según abogado de la familia de Edwin Arrieta

Te puede interesar: Brooklyn Beckham estalla contra sus padres y denuncia intento de acercamiento mediático

Entre esas herramientas se encuentran los créditos por buena conducta, la participación en programas educativos y de rehabilitación, así como el reconocimiento de períodos cumplidos antes de la imposición formal de una sentencia. Varias de estas disposiciones están contempladas dentro de la First Step Act, legislación aprobada para incentivar procesos de reinserción social y disminuir la reincidencia criminal mediante incentivos vinculados al comportamiento y la formación de los internos.

Antes de llegar a Fort Dix, Combs permaneció recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. El traslado fue impulsado por su equipo de defensa, que argumentó la necesidad de ubicar al artista en un entorno más favorable para desarrollar procesos de recuperación personal y fortalecer el contacto con sus familiares.

La abogada Teny Geragos sostuvo en una presentación judicial que el cambio de institución permitiría atender aspectos relacionados con el abuso de sustancias y facilitaría la continuidad de programas enfocados en la rehabilitación. Previamente, el propio Combs había enviado una comunicación al juez encargado del caso en la que aseguró encontrarse sobrio por primera vez en un cuarto de siglo. También informó que asistía regularmente a terapia y que participaba en iniciativas de acompañamiento dirigidas a otros reclusos.

Durante su permanencia en prisión surgieron reportes sobre presuntas infracciones disciplinarias. Algunos medios estadounidenses señalaron que habría consumido una bebida fermentada elaborada de forma artesanal dentro del centro penitenciario. Sin embargo, representantes del músico negaron categóricamente esas versiones y afirmaron que no existían pruebas de incumplimientos a las normas internas.

Otra controversia estuvo relacionada con una llamada telefónica en la que supuestamente participó una tercera persona no autorizada. Las regulaciones federales limitan este tipo de comunicaciones y establecen estrictos controles sobre los interlocutores permitidos. La defensa sostuvo que el contacto estaba vinculado a asuntos jurídicos y que la incorporación adicional se produjo únicamente para revisar una declaración destinada a un medio de comunicación.

Mientras tanto, los abogados de Sean “Diddy” Combs continúan impulsando recursos de apelación. La estrategia jurídica cuestiona la aplicación de la Ley Mann en el caso y busca revertir la condena. Durante el juicio, los fiscales presentaron acusaciones relacionadas con encuentros conocidos como “Freak-Offs”, mientras que la defensa sostuvo que esos hechos no encajaban dentro de los supuestos previstos por dicha legislación. Aunque fue condenado por dos cargos federales, Combs resultó absuelto de las acusaciones por tráfico sexual y conspiración para extorsión.