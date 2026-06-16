Brooklyn Beckham estalla contra sus padres y denuncia intento de acercamiento mediático

Esta vez, el foco está puesto en Brooklyn Beckham, quien reaccionó con dureza a un episodio ocurrido durante la reciente visita de sus familiares a Los Ángeles, un hecho que ha reavivado las versiones sobre el profundo distanciamiento que mantiene con sus padres, David Beckham y Victoria Beckham.

Según diversas informaciones difundidas por medios especializados en celebridades, el hijo mayor del matrimonio interpretó como una estrategia cuidadosamente planificada el intento de contacto protagonizado por su hermana menor, Harper, durante la estancia de la familia en California. El episodio ocurrió mientras David Beckham viajaba a Hollywood para recibir una estrella en el Paseo de la Fama, acompañado por varios de sus hijos.

De acuerdo con los reportes, Harper se dirigió a la residencia de Brooklyn y su esposa, Nicola Peltz, ubicada en Beverly Hills, con la intención de entregarle personalmente una carta. Sin embargo, el encuentro no llegó a concretarse debido a que el influencer y empresario no se encontraba en casa en ese momento, ya que estaba participando en un evento gastronómico en Nueva York.

Lo que inicialmente parecía un gesto familiar terminó convirtiéndose en una nueva fuente de controversia. Un portavoz vinculado a Brooklyn cuestionó públicamente las circunstancias que rodearon la visita y sugirió que la presencia de fotógrafos en el lugar no fue una coincidencia. En declaraciones reproducidas por la prensa internacional, afirmó: “El hecho de que hubiera fotógrafos allí presentes cuando Harper fue a entregar la carta en mano lo dice todo: estaba preparado para que lo captaran las cámaras”.

La situación refleja el delicado momento que atraviesa una de las familias más conocidas del mundo del entretenimiento y el deporte. Durante los últimos meses, las señales de distanciamiento entre Brooklyn y sus padres se han multiplicado, alimentando rumores sobre una ruptura que, según diversas versiones, se habría profundizado a comienzos de este año.

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Mientras tanto, David Beckham vivía una jornada significativa en su carrera pública. Durante la ceremonia en la que recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, dedicó palabras de agradecimiento a sus seres queridos y destacó el papel fundamental de su familia en su vida personal. En su discurso expresó que sus cuatro hijos son “la razón de ser” por la que se levanta cada mañana, además de agradecer el respaldo constante de sus padres y hermanas.

La dedicatoria más emotiva estuvo dirigida a Victoria Beckham, con quien comparte cerca de tres décadas de matrimonio. El exfutbolista resaltó el apoyo de la diseñadora a lo largo de los años y subrayó la importancia que ha tenido en cada etapa de su trayectoria.

Sin embargo, las diferencias familiares parecen mantenerse intactas. A principios de año, Brooklyn realizó una serie de declaraciones que marcaron un punto de inflexión en la relación. En uno de sus mensajes más comentados aseguró: “No quiero reconciliarme. He visto con mis propios ojos hasta dónde son capaces de llegar con tal de preservar su propia fachada”.

En ese mismo pronunciamiento también lanzó acusaciones relacionadas con su relación sentimental con Nicola Peltz. Según su versión, sus padres habrían interferido en distintos momentos de la historia de pareja. Entre los señalamientos afirmó: “Han intentado sin cesar arruinar mi relación desde antes de mi boda, y no han parado”.

Además, recordó una situación vinculada a los preparativos de su matrimonio celebrado en 2022. Sobre ese episodio manifestó: “Mi madre canceló la confección del vestido de novia en el último momento, a pesar de lo emocionada que estaba mi pareja por lucir su diseño, lo que la obligó a buscar urgentemente uno nuevo”.

La declaración concluyó con una frase que generó amplio impacto mediático: “Mi familia valora el escaparate público y los patrocinios por encima de todo. Para ellos, la marca Beckham es lo primero”. Por ahora, las diferencias siguen sin resolverse públicamente y el distanciamiento continúa siendo uno de los temas más comentados alrededor del famoso clan.