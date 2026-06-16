Daniel Sancho podría ser trasladado a España en el futuro, según abogado de la familia de Edwin Arrieta

El caso judicial continúa generando repercusión internacional casi dos años después de la sentencia que lo condenó a cadena perpetua por el asesinato del cirujano colombiano en Tailandia.

Mientras el hijo de Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo permanece recluido en la prisión de Surat Thani, una de las más estrictas del país asiático, nuevas declaraciones han vuelto a situar el proceso en el centro de la atención mediática.

En esta ocasión fue Juango Ospina, abogado de la familia Arrieta, quien se refirió al futuro judicial del condenado y a las posibilidades de que eventualmente pueda cumplir parte de su condena en territorio español. Sus palabras llegan en un momento clave, cuando aún se espera una decisión sobre el recurso presentado por la defensa de Sancho ante las autoridades judiciales tailandesas.

El letrado recordó que el procedimiento no ha concluido definitivamente debido a que los abogados del español impugnaron la sentencia emitida en agosto de 2024. Según explicó, la estrategia legal busca revisar aspectos del proceso judicial que, a juicio de la defensa, habrían presentado irregularidades.

Al referirse a la situación actual del expediente, Ospina señaló: “Efectivamente, el caso de Edwin Arrieta sigue abierto, todavía no ha salido la sentencia de apelación de ese recurso en el que ellos niegan la cadena perpetua”. No obstante, también se mostró convencido de que, independientemente del resultado de dicha apelación, existe la posibilidad de que Daniel Sancho sea trasladado a España en el futuro. En ese sentido afirmó: “Pero yo sí creo, independientemente de este recurso, que Daniel acabará viniendo a España, ojalá que en 10 años o en 15, pero esto es una realidad que la familia de Edwin conoce y que tenemos que enfrentarnos a ella”.

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Las declaraciones reflejan el complejo escenario que enfrentan los familiares de la víctima. Según explicó el abogado, el impacto emocional continúa siendo profundo para los padres del médico colombiano y para su hermana, Darling Arrieta, quien ha mantenido una comunicación constante con el equipo legal durante todo el proceso.

Ospina destacó especialmente el papel que ha desempeñado la hermana de Edwin durante estos meses. Al referirse a ella expresó: “He tenido la suerte de encontrarme un ángel en vida que es Darling. Es una persona que me llama casi a diario, que es muy creyente y me da mucha fuerza en los momentos en los que me hace falta”.

El abogado aseguró además que ha procurado mantener informados a los familiares sobre cada posible escenario legal para evitar sorpresas que puedan aumentar el sufrimiento derivado del caso. En esa línea manifestó: “Yo les he dicho que la ley prevé que Daniel pueda venir a España en unos años y hay que ser conscientes de esto”.

Mientras tanto, la defensa del condenado continúa impulsando recursos para intentar modificar el fallo. El equipo jurídico encabezado por Marcos García Montes presentó un extenso documento ante el Tribunal Provincial de Ko Samui solicitando una nueva revisión del procedimiento e incluso la posibilidad de repetir parte del juicio con la comparecencia de nuevos testigos.

Por otro lado, Rodolfo Sancho ha mantenido públicamente su respaldo a su hijo desde el inicio del proceso. En distintas intervenciones ha expresado su desacuerdo con la condena y ha defendido una interpretación diferente de los hechos ocurridos en agosto de 2023.

El actor declaró: “El concepto de cadena perpetua lo tengo eliminado de la cabeza. Tenemos la ilusión de que le declaren no culpable”. Asimismo, sostuvo que el episodio que terminó con la muerte de Edwin Arrieta fue consecuencia de un enfrentamiento. Según sus palabras, se trató de “una pelea y en esa pelea hubo un accidente”.

Rodolfo también compartió su percepción sobre el impacto humano del caso al afirmar: “Daniel no tiene ese currículum de delincuente. Yo tengo la percepción de que hay dos víctimas y, sin duda, un fallecido, y es terrible”.

Mientras continúa la espera por la resolución de la apelación, Daniel Sancho permanece en una prisión tailandesa donde, según relató anteriormente, mantiene una convivencia estable con otros internos. El futuro judicial del caso sigue abierto y dependerá de las decisiones que adopten las autoridades competentes durante los próximos meses.