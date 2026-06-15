Gaspi y Oliver Tree: quiénes eran las estrellas digitales y musicales que fallecieron en el accidente aéreo

La muerte del creador de contenido argentino Gaspar “Gaspi” Prim Díaz y del cantante estadounidense Oliver Tree ha generado conmoción entre millones de seguidores alrededor del mundo.

Ambos perdieron la vida este domingo en un accidente aéreo registrado en la zona oeste de Río de Janeiro, donde dos helicópteros colisionaron en pleno vuelo antes de precipitarse sobre un estacionamiento de vehículos eléctricos.

De acuerdo con los reportes preliminares de las autoridades brasileñas y medios internacionales, la tragedia dejó un saldo de seis personas fallecidas. Tras el impacto entre las aeronaves, se produjo un incendio de gran magnitud que dificultó las labores de emergencia y confirmó uno de los accidentes aéreos más impactantes registrados recientemente en la ciudad brasileña.

Entre las víctimas se encontraba Gaspar Prim Díaz, una de las personalidades más reconocidas del entretenimiento digital argentino. Nacido en Buenos Aires el 28 de diciembre de 2002, construyó una carrera meteórica gracias a un estilo caracterizado por entrevistas espontáneas en espacios públicos, bromas inesperadas y situaciones incómodas convertidas en contenido viral.

Su capacidad para conectar con las audiencias más jóvenes lo convirtió en una figura destacada de las redes sociales. En YouTube había superado los 2,8 millones de suscriptores, mientras que en Instagram reunía cerca de 2,9 millones de seguidores. Su crecimiento también se reflejaba en TikTok, donde se acercaba al millón de seguidores, consolidando una comunidad digital que trascendía las fronteras de Argentina.

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Durante los últimos años, Gaspi amplió su presencia en el ecosistema digital mediante transmisiones en vivo y nuevos formatos de entretenimiento. En la plataforma Kick logró construir una audiencia superior a los 37.000 seguidores, fortaleciendo su posicionamiento dentro del universo del streaming, un sector que continúa creciendo en América Latina.

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Su popularidad aumentó aún más gracias a su participación en eventos internacionales vinculados a la cultura digital. Uno de los momentos más comentados de su trayectoria fue su presencia en La Velada del Año V, espectáculo que reunió a algunas de las figuras más influyentes de internet y que amplió significativamente su reconocimiento fuera del mercado argentino.

La otra víctima de alto perfil fue Oliver Tree Nickell, artista estadounidense nacido en Santa Cruz, California, en 1993. Con apenas 32 años, había logrado construir una carrera singular dentro de la industria musical gracias a una propuesta que combinaba música, humor, actuación y producción audiovisual.

Desde sus primeros trabajos llamó la atención por una estética visual inconfundible, marcada por su característico corte de cabello, vestuarios extravagantes y videoclips cargados de elementos satíricos. Esta identidad artística se convirtió en una de las claves de su éxito internacional y le permitió diferenciarse dentro de un mercado altamente competitivo.

Su ascenso global llegó impulsado por canciones que alcanzaron gran popularidad en plataformas digitales. Temas como When I'm Down, Alien Boy y Life Goes On acumularon millones de reproducciones y lo posicionaron como una de las voces más reconocidas de la escena alternativa contemporánea.

En 2020 fortaleció su proyección internacional con el lanzamiento de Ugly Is Beautiful, producción que le abrió las puertas de festivales y giras en distintos continentes. Su propuesta musical fusionaba elementos de pop, electrónica y rock alternativo, creando un sonido difícil de clasificar y ampliamente valorado por sus seguidores.

Más allá de la música, Oliver Tree también destacó por asumir el control creativo de gran parte de sus proyectos audiovisuales. Como director de videoclips y desarrollador de conceptos visuales, construyó una marca artística integral que trascendió las canciones y se convirtió en un fenómeno cultural dentro de internet.

La repentina muerte de Gaspi y Oliver Tree representa una pérdida significativa para el mundo del entretenimiento digital, las redes sociales y la industria musical internacional. Sus trayectorias, aunque desarrolladas en ámbitos diferentes, compartían un elemento común: la capacidad de conectar con millones de personas a través de contenidos innovadores que marcaron una generación de seguidores en todo el mundo.