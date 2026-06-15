Ester Expósito y su inesperado gesto ante el príncipe Alberto II que desató furor en redes

El momento, lejos de generar incomodidad entre los presentes, fue interpretado por muchos seguidores como una reacción natural ante una situación cargada de formalidad institucional.

La presencia de la actriz Ester Expósito en la inauguración del Festival de Televisión de Montecarlo terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del fin de semana.

La madrileña no solo fue reconocida por su creciente trayectoria internacional, sino que también protagonizó una escena espontánea junto al Alberto II de Mónaco que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

La ceremonia, celebrada en el Principado de Mónaco, reunió a destacadas figuras del cine y la televisión internacional en el marco del 65.º aniversario del prestigioso certamen. En ese contexto, Expósito recibió el International Golden Nymph Award, un reconocimiento reservado para talentos emergentes con una proyección destacada dentro de la industria audiovisual global.

Sin embargo, más allá del premio, fue un breve intercambio con el príncipe Alberto el que terminó captando la atención de miles de usuarios en internet. En las imágenes compartidas por distintos asistentes y medios de comunicación, se observa a la actriz acercarse al soberano para recibir el galardón. Tras el saludo protocolario, la intérprete pareció quedarse durante unos segundos sin saber cuál era el siguiente paso dentro de la ceremonia.

El momento, lejos de generar incomodidad entre los presentes, fue interpretado por muchos seguidores como una reacción natural ante una situación cargada de formalidad institucional. La actriz resolvió el instante con una sonrisa y continuó con total normalidad su participación en el evento, algo que fue ampliamente destacado en comentarios publicados en redes sociales.

La edición 2026 del Festival de Televisión de Montecarlo se desarrolla entre el 12 y el 16 de junio bajo el Alto Patronazgo del príncipe Alberto II. El certamen, fundado en 1961 por Rainiero III, se ha consolidado como una de las citas más importantes del sector audiovisual europeo gracias a su combinación de estrenos internacionales, encuentros profesionales y reconocimientos a destacadas trayectorias.

Durante la gala inaugural, Alberto II estuvo acompañado por miembros de la familia Grimaldi, entre ellos Louis Ducruet, quien asistió junto a su esposa Marie Chevallier, y Camille Gottlieb. La presencia de la realeza monegasca aportó un componente de exclusividad a una velada que reunió a numerosas personalidades del entretenimiento.

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Para Ester Expósito, el reconocimiento representa un nuevo impulso en una carrera que ha trascendido las fronteras españolas desde su participación en la serie Élite. Su evolución profesional le ha permitido incorporarse a producciones internacionales y posicionarse como una de las actrices europeas con mayor proyección de su generación.

La intérprete también acaparó titulares por su elección de vestuario. Para la ocasión apostó por una pieza de archivo creada por la diseñadora española Teresa Helbig, perteneciente a la colección Otoño-Invierno 2017/2018. El vestido, elaborado con delicadas capas de tul marfil y transparencias cuidadosamente trabajadas, destacó por su elegancia y por la manera en que combinaba elementos clásicos con una estética contemporánea.

Los bordados geométricos incorporados en la parte superior aportaban estructura visual al diseño, mientras que la falda ligera generaba un movimiento fluido que acompañaba cada paso de la actriz sobre la alfombra roja. La elección fue interpretada por expertos en moda como una reivindicación del valor de las piezas de archivo dentro de las tendencias actuales.

Aunque la actriz vivió una de las noches más importantes de su carrera reciente, lo hizo sin la compañía de Kylian Mbappé, quien se encuentra concentrado con la selección francesa de cara al Mundial de 2026. El delantero prepara el debut de Francia frente a Senegal, programado para el 16 de junio en el MetLife Stadium.

La ausencia del futbolista contrastó con la atención que ha despertado la relación de la pareja durante los últimos meses. Desde que trascendieron las primeras imágenes juntos, ambos han protagonizado numerosas apariciones públicas en destinos como París, Madrid, Ibiza, Formentera y Cerdeña, consolidándose como una de las parejas más seguidas del panorama internacional.

La participación de Ester Expósito en Montecarlo confirma el momento de crecimiento profesional que atraviesa la actriz. Entre reconocimientos internacionales, presencia en eventos de prestigio y una creciente influencia dentro de la moda, la madrileña continúa ampliando su alcance global mientras mantiene el interés de la industria y del público en cada uno de sus pasos.