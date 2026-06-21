Asamblea de la OEA en Panamá: multilateralismo, democracia y Venezuela marcan la agenda

Panamá vuelve a ser el epicentro del diálogo hemisférico con una Asamblea General de la OEA enfocada en democracia, seguridad y las crisis en Venezuela, Nicaragua y Haití.

Panamá/Con 94 delegaciones, cinco jefes de Estado confirmados y una agenda marcada por temas como la democracia, la situación en Venezuela y Haití, la seguridad hemisférica y el crimen organizado, Panamá se convierte nuevamente en el centro del diálogo continental durante la 56.ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que se desarrolla del 20 al 27 de junio.

El canciller Javier Martínez-Acha defendió la necesidad de un "multilateralismo útil" para enfrentar los desafíos de la región, mientras que el secretario general del organismo, Albert Ramdin, destacó que "Panamá demuestra el compromiso de un país pequeño en tamaño pero grande en impacto", al convertirse en sede de uno de los principales encuentros políticos del hemisferio.

La cita marca la tercera ocasión en que el país alberga una Asamblea General de la OEA, después de las realizadas en 1996 y 2007, consolidándose como una de las sedes recurrentes del principal foro político del continente. Además, se desarrolla en el marco de la conmemoración de los 200 años del Congreso Anfictiónico de Panamá.

Panamá, punto de encuentro hemisférico

El canciller Martínez-Acha Vásquez destacó que "Panamá vuelve a convertirse en punto de convergencia para el diálogo hemisférico y extracontinental", manifestó. El jefe de la diplomacia panameña señaló que el contexto actual obliga a fortalecer la cooperación entre los países de la región.

El mundo, como lo estamos viendo, necesita del multilateralismo. Y como dice nuestro presidente, como dice este canciller, el multilateralismo útil", expresó.

Añadió que, las Américas enfrentan desafíos relacionados con la democracia, la migración, la seguridad, el desarrollo sostenible y la innovación tecnológica. "Frente a estos desafíos, la cooperación continúa siendo nuestra herramienta más eficaz", manifestó.

Por su parte, Albert Ramdin elogió el papel desempeñado por Panamá como anfitrión del encuentro hemisférico. "Panamá demuestra el compromiso de un país pequeño en tamaño pero grande en impacto", dijo.

El secretario general del organismo destacó que el espíritu del Congreso Anfictiónico, impulsado por Simón Bolívar hace dos siglos, continúa vigente. "La inspiración ahora debe ser seguirlos, no buscar el conflicto, sino a través del diálogo abierto y franco", señaló. Ramdin también defendió la importancia del sistema multilateral. "Nos necesitamos los unos a los otros, no vivimos aislados en el planeta, vivimos juntos", indicó.

16 propuestas llegarán a discusión

La secretaria general adjunta de la OEA, Laura Gil, detalló que el Consejo Permanente, reunido el pasado 17 de junio en Washington, cerró los trabajos preparatorios para la Asamblea.

Tenemos 16 propuestas de resolución y declaración para ser adoptadas aquí en Panamá. Catorce vienen con un consenso previo desde Washington", explicó.

Entre las cuatro declaraciones destacan la referente a las Islas Malvinas, la Declaración de Panamá sobre multilateralismo en defensa de la democracia, la seguridad hemisférica y la estabilidad de los Estados americanos, una declaración sobre la situación en Nicaragua y otra con motivo de los 30 años del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral.

En materia de resoluciones, Laura Gil destacó iniciativas sobre salud mental y sobre inclusión de personas con discapacidad.

"Tenemos una sobre salud mental, otra sobre la extensión del diseño de las personas en situación de discapacidad, lo que señala el interés de nuestra membresía en proyectos de agenda social y de inclusión", afirmó.

La funcionaria indicó que entre las prioridades temáticas sobresalen Nicaragua y Haití, además de la conmemoración de los 25 años de la Carta Democrática Interamericana.

Cuatro plenarias y elección de cargos en la agenda

La Asamblea comenzará con una sesión inaugural y posteriormente se desarrollarán cuatro plenarias. Durante el encuentro también se elegirán nuevos miembros del Comité Jurídico Interamericano, del Tribunal Administrativo, del Comité de Auditoría y del Centro de Estudios de Justicia de las Américas.

Asimismo, está previsto aprobar el presupuesto del organismo correspondiente al año 2027. La última plenaria contará con la participación de organismos especializados, entre ellos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Mujeres, la Organización Panamericana de la Salud, la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas y el Comité Interamericano contra el Terrorismo.

Sociedad civil y nuevo formato de participación

Como parte de las actividades paralelas, este lunes a las 2:00 p.m. se desarrollará un diálogo con organizaciones de la sociedad civil. "Vamos a ensayar un nuevo formato aquí en Panamá. Es un formato que luego evaluaremos junto a los Estados miembros y con sociedad civil. Queremos hacerlo más dinámico", adelantó Laura Gil.

Venezuela y democracia

En cuanto a Venezuela, Martínez-Acha Vásquez expresó su confianza en que se abra una salida democrática. "Somos optimistas y esperamos que pronto se establezca un camino hacia una elección libre y justa en Venezuela. La solución tiene que ser desde venezolanos, pero siempre con democracia", afirmó.

En tanto, Ramdin indicó que la organización está preparada para acompañar un eventual proceso electoral. "Estamos listos para apoyar el proceso de transición hacia elecciones en Venezuela", manifestó.

También reiteró que la democracia debe seguir siendo la base de los sistemas políticos del continente. "Los países que no cuentan con un gobierno democrático deberían pasar a tenerlo. La democracia es el modelo que debe ser la base para la gobernanza", expresó.