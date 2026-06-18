EEUU levanta sanciones contra aerolíneas venezolanas Conviasa y servicios de telecomunicaciones

Esta nueva orden permite que los pagos transiten por el sistema financiero estadounidense, las compras, el transporte, las reparaciones y todos los aspectos relacionados con el funcionamiento de la aerolínea.

El Departamento del Tesoro estadounidense levantó este jueves sanciones contra la aerolínea estatal Conviasa y los servicios de telecomunicaciones y correo de Venezuela, como parte de la estrategia de apertura económica para el país sudamericano.

La licencia general 59 autoriza "el suministro de ciertos artículos y servicios relacionados con el Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa)", explicó el comunicado de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Tesoro.

Esta nueva orden permite que los pagos transiten por el sistema financiero estadounidense, las compras, el transporte, las reparaciones y todos los aspectos relacionados con el funcionamiento de la aerolínea.

La licencia 24A permite las transacciones "relacionadas con la recepción y transmisión de telecomunicaciones", así como de correo y mercancías.

El programa de sanciones de Washington, que se amplió con los años a medida que se prolongaba el control del régimen chavista sobre el Estado, está siendo desmantelado por el gobierno de Donald Trump desde la operación militar que derrocó y se llevó del país al presidente Nicolás Maduro en enero.

La gran mayoría de licencias generales que ha emitido la OFAC están vinculadas a la apertura de la explotación petrolera y del sector minero a multinacionales extranjeras.