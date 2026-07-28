EEUU busca flexibilizar la protección ambiental para potenciar la industria espacial

Aunque el sector privado estadounidense domina actualmente el mercado mundial de lanzamientos espaciales, China avanza rápidamente y tiene como objetivo enviar seres humanos a la Luna para 2030.

Estados Unidos anunció el martes que planea eliminar al sector espacial privado de numerosas normativas medioambientales, una medida destinada a acelerar el ritmo de los lanzamientos espaciales para competir con China.

"Estados Unidos ganó la primera carrera espacial, y podemos hacerlo de nuevo, pero solo si eliminamos la burocracia gubernamental", afirmó en un comunicado el secretario de Transporte, Sean Duffy.

La iniciativa propuesta por la administración de Donald Trump permitiría eximir de los requisitos establecidos en 13 leyes federales a "ciertas licencias y permisos de actividades espaciales comerciales".

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) indicó que las empresas favorecidas quedarían eximidas de cumplir normas como la Ley de Especies en Peligro de Extinción, partes de la Ley de Agua Limpia, la Ley de Aire Limpio y la Ley Nacional de Preservación Histórica.

La exención de estos requisitos permitiría acelerar las autorizaciones "para lanzar cohetes, hacer reingresar naves espaciales y operar instalaciones de lanzamiento y reingreso", explicó la FAA.

Aunque el sector privado estadounidense domina actualmente el mercado mundial de lanzamientos espaciales, China avanza rápidamente y tiene como objetivo enviar seres humanos a la Luna para 2030.

Estados Unidos lleva a cabo su propio programa de exploración lunar, con la esperanza de adelantarse a China.

Trump firmó en agosto de 2025 una orden ejecutiva dirigida a impulsar la industria espacial estadounidense.

SpaceX, la empresa propiedad de Elon Musk, logró un récord de 165 lanzamientos orbitales en 2025 y llevó a cabo varios vuelos de prueba de su megacohete Starship.

Estos lanzamientos, realizados desde una base en Texas cerca de áreas naturales protegidas, han suscitado fuertes críticas de grupos defensores del medio ambiente.

La norma propuesta incluye un período de 30 días para comentarios del público y aún podría modificarse.