EEUU anuncia sanciones contra presunto jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación

Hace dos semanas, las autoridades estadounidenses elevaron a 5 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a su captura.

Estados Unidos anunció este jueves sanciones contra el presunto nuevo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Juan Carlos Valencia, así como contra unas 50 personas y empresas presuntamente vinculadas a la organización criminal.

Con doble nacionalidad mexicana y estadounidense, Juan Carlos Valencia, también conocido como "Pelón" o "El 03", asumió el liderazgo del CJNG tras la muerte de su padrastro, Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", durante un operativo militar en México el pasado febrero, informó el Departamento del Tesoro en un comunicado.

Hace dos semanas, las autoridades estadounidenses elevaron a 5 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a su captura.

El Centro Nacional de Contraterrorismo de Estados Unidos actualizó en junio su evaluación sobre el CJNG, al que atribuye entre 15 mil y 20 mil integrantes, concentrados principalmente en el centro de México.

El CJNG, considerado uno de los grupos criminales más grandes y violentos de México, fue catalogado por el gobierno del presidente Donald Trump como una organización "narcoterrorista", bajo una nueva designación creada por esa administración.

Las sanciones alcanzan a empresas de diversos sectores, entre ellas compañías energéticas como Petrocoda, presuntamente vinculadas a "El Jardinero", señalado como uno de los principales lugartenientes de "El 03". También figuran tiendas de alimentos, licorerías, tequileras como "El Origen del Tequila", además de empresas textiles y de construcción.

La lista de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro, también incluye empresas relacionadas con otro presunto líder del cártel, Gerardo Botello Rozález, alias "El Cachas".

Asimismo, los hermanos gemelos Marcial Apolinar Díaz y Pedro Marcial Díaz fueron sancionados por presuntamente dirigir redes de exportación de cocaína. La medida también alcanza a presuntos sicarios vinculados con hechos violentos en el norte de Jalisco y el estado de Zacatecas.

"Como uno de los cárteles de drogas más grandes del mundo, el CJNG necesita una sólida red de financistas, corredores de dinero y profesionales del lavado de activos para gestionar, procesar y devolver los fondos ilícitos", señaló el Departamento del Tesoro.

Por ello, la OFAC también sancionó a ocho personas señaladas de recolectar dinero en efectivo en Estados Unidos para transferirlo a México, así como a familiares y empresas presuntamente dedicadas al lavado de esos recursos.

Ser incluido en la lista de sancionados de la OFAC implica que las personas y empresas afectadas no pueden mantener bienes en Estados Unidos ni acceder al sistema financiero o a servicios económicos en ese país.