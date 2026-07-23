EEUU reactiva la guerra comercial con una nueva batería de aranceles

En algunos casos, los aranceles podrán aumentar hasta el 12,5% .

Estados Unidos aplicará a partir de este viernes un arancel mínimo del 10% a las importaciones provenientes de unos 60 países, en una nueva ofensiva comercial impulsada por el presidente Donald Trump, quien reactivó su política arancelaria tras el revés judicial que sufrió a comienzos de este año.

Los nuevos impuestos responden a investigaciones sobre el uso de trabajo forzoso, informó la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) en un comunicado.

En algunos casos, los aranceles podrán aumentar hasta el 12,5%.

"Esta medida se aplica a los 60 principales socios comerciales de Estados Unidos, que representan el 99,4% de las importaciones estadounidenses", señaló el organismo.

La estrategia comercial de Trump sufrió un importante revés en febrero, cuando la Corte Suprema determinó que los aranceles generalizados impuestos por el mandatario eran inconstitucionales, al considerar que únicamente el Congreso tiene la facultad de aprobar este tipo de medidas.

Tras ese fallo, Trump optó por una nueva vía legal y anunció que retomaría la imposición de aranceles, esta vez sustentados en investigaciones previas realizadas por la USTR.

"El 2 de junio de 2026, el Representante Comercial de Estados Unidos determinó (...) que los actos, políticas y prácticas de las 60 economías investigadas relacionadas con la falta de imposición y aplicación efectiva de una prohibición sobre la importación de bienes producidos con trabajo forzado no son razonables", indicó el comunicado.

Este tipo de aranceles suele ser más difícil de impugnar por parte de los países afectados o de los importadores, al estar sustentado en investigaciones relacionadas con derechos laborales, al igual que ocurre con medidas basadas en criterios ambientales o sanitarios.

Brasil fue uno de los países afectados esta semana por una nueva ronda de aranceles del 25% sobre algunos de sus productos, también vinculados a este tipo de investigaciones.

No obstante, la USTR reconoció que "el presidente Trump está utilizando tanto los aranceles como los acuerdos comerciales para apoyar a los trabajadores estadounidenses y corregir los desequilibrios comerciales".

Desde su regreso al poder, Trump ha sostenido que su política comercial priorizará los intereses de Estados Unidos, al considerar que sus principales socios han tenido un mayor acceso al mercado estadounidense que las empresas de ese país a los mercados extranjeros.

Luego de que la Corte Suprema anuló sus aranceles generalizados, la administración reemplazó esas medidas por un gravamen temporal del 10% sobre las importaciones, cuya vigencia expiraba este viernes.

"Estados Unidos ha mantenido durante casi un siglo una prohibición sobre la importación de productos elaborados con trabajo forzado y la ha aplicado rigurosamente; ya es hora de que nuestros socios comerciales hagan lo mismo", afirmó el representante comercial, Jamieson Greer.

En medio de negociaciones con México

El arancel mínimo del 10% afectará las importaciones procedentes de Canadá, la Unión Europea, México, Taiwán y el Reino Unido, países que, según Washington, han adoptado algunas medidas para combatir el trabajo forzoso.

En tanto, productos provenientes de más de 40 países, entre ellos China, India y Japón, enfrentarán un gravamen del 12,5%.

El martes, Trump también anunció un nuevo arancel del 100% para los medicamentos genéricos importados, que entrará en vigor en agosto de 2028 y aumentará posteriormente al 200% en 2029.

Según el mandatario, la medida busca incentivar a las empresas farmacéuticas multinacionales a instalar plantas de producción en Estados Unidos por razones de seguridad nacional.

Mientras aplica nuevas tarifas, el gobierno estadounidense mantiene negociaciones comerciales con sus principales socios, entre ellos México y Canadá.

En ese contexto, Jamieson Greer se encuentra en México participando en la tercera ronda de negociaciones para la revisión del tratado comercial que une a Estados Unidos, Canadá y México.