Tres detenidos por feminicidio de adolescente en escuela de modelo militar en México

El plan vacacional lo organizó una escuela que ofrece un currículo de estilo militar, aunque no tiene ninguna relación con las fuerzas armadas ni está autorizado por el gobierno.

Autoridades mexicanas informaron el lunes la detención de tres personas por el feminicidio de una adolescente en una escuela de modelo militar, un caso que llevó al gobierno a revisar este tipo de planteles.

Dafne Zapata, de 13 años, murió el 16 de julio durante un campamento de verano en el estado de Tamaulipas, fronterizo con Estados Unidos.

El plan vacacional lo organizó una escuela que ofrece un currículo de estilo militar, aunque no tiene ninguna relación con las fuerzas armadas ni está autorizado por el gobierno.

La madre de Zapata, Alejandra Quintos, denunció que su hija falleció ahogada. "La mataron peor que a un animal, la torturaron durante cuatro días sin parar", dijo a la cadena Televisa. Estaba "toda llena de agua, golpeada".

El personal de la escuela le dijo inicialmente que la joven se desvaneció y no presentaba signos vitales, dijo.

La prensa reportó que la muerte se produjo durante un ritual de iniciación para nuevos ingresos, conocido como "novatada".

"Ni la Secretaría de Educación ni la Defensa Nacional autorizan este tipo de modalidades", dijo la presidenta, Claudia Sheinbaum, en su conferencia de prensa diaria.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, explicó que la ley no avala la educación de tipo militar e indicó que pidió a las autoridades locales hacer una revisión a este tipo de escuelas.

La Fiscalía de Tamaulipas informó la detención del director del plantel y una instructora por su presunta participación en este caso tratado como feminicidio. A ambos se les dictó prisión preventiva.

Una segunda instructora fue también detenida, sin que hasta ahora haya más detalles.

México es uno de los países más afectados por la violencia contra las mujeres, con una decena de asesinatos en promedio al día, según Naciones Unidas.

El gobierno de Sheinbaum presentó un proyecto de ley para castigar con hasta 70 años de cárcel el feminicidio.