Foro Económico Internacional de América y el Caribe se establecería de forma permanente en Panamá

Ciudad de Panamá/Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), detalló este jueves durante la conferencia del presidente de la República, José Raúl Mulino, que el CAF prevé establecer de forma permanente en Panamá el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe.

También anunció que la CAF tiene previsto inaugurar el edificio de su sede en Panamá en marzo de 2027.

“La idea, como lo mencioné en enero de este año, es hacerlo aquí permanente. Gracias a su gestión, hemos logrado en estos últimos meses recorrer casi 15 países de América Latina, hablar con el sector privado y consolidar esta cita en Panamá”, señaló.

Díaz-Granados reconoció las ventajas competitivas de clase mundial de Panamá como su conectividad, la hotelería y el centro de convenciones.

Para CAF, estas ventajas de Panamá le permiten a la institución construir este punto de encuentro anual para mover las inversiones.

“La gran preocupación del banco ha sido el bajo crecimiento económico de América Latina y el Caribe, y sabemos que esa baja productividad de la región está muy asociada a la baja de inversión. Necesitamos más movilización del sector privado en América Latina”, afirmó Díaz-Granados.

Este evento ha sido calificado por el presidente Mulino como “el Davos de América Latina”, quien logró que la segunda edición del Foro Económico de América Latina y el Caribe se realice en Panamá los días 28 y 29 de enero de 2026. La primera edición de este evento también se desarrolló en Panamá.

Se espera la asistencia de líderes de la región como el presidente de Brasil, Luiz Inácio “Lula” da Silva. De acuerdo con el ejecutivo, la invitación reiterativa de Mulino y su gobierno para promover el foro de 2026 consolida a Panamá como un “hub” de promoción de inversión de América Latina y el Caribe.

El presidente ejecutivo del CAF destacó que el foro es una acción para toda América Latina desde Panamá.

“Queremos que la cita anual en Panamá se convierta, como usted lo dijo, presidente Mulino, en el Davos de América Latina y el Caribe. Y eso es gracias al liderazgo de su gobierno y de sus ministros, que han arropado y abrazado esta idea para sacarla adelante”, precisó Díaz-Granados.

Durante la conferencia, Mulino agradeció el financiamiento del CAF a proyectos nacionales, como el Saneamiento de Panamá.

Reiteró que también ha conversado con altos ejecutivos de la banca internacional, entre ellos Citibank, quienes han venido al país para entender, de primera mano, lo que se está haciendo en Panamá. “Fue muy positiva (la reunión), están impresionados de los avances, de la proyección y, sobre todo, de la manera como estamos conduciendo nuestra economía, nuestra disciplina fiscal, para poder rendir frutos a cortísimo plazo y dar muestra de que somos un país responsable y que aquí no estamos para malbaratar recursos, sino para invertirlos en cosas que se necesitan y son importantes”, añadió.

Además, detalló que participó de una reunión en Incae con el Grupo Ficohsa, el cual tiene presencia en seis países de la región, incluyendo Estados Unidos, que no es región, y la visión que tiene de nuestro país y el interés de promover más negocios, más inversión, atraer más cosas buenas a Panamá.

“Lo importante es que estamos bien. Estamos en un nivel de moda positiva. Panamá es noticia hoy. Buena noticia”, puntualizó Mulino.

Otros temas abordados en la conferencia: