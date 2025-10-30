Fiestas patrias: ATTT prohíbe temporalmente la circulación de vehículos de carga pesada

Estará vigente desde las 6:00 p.m. del viernes 31 de octubre hasta las 6:00 a.m. del jueves 6 de noviembre de 2025.

Camiones de carga
Camiones de carga / Pixabay
Danna Durán - Periodista
30 de octubre 2025 - 15:31

Ciudad de Panamá, Panamá/La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) anunció una prohibición temporal para la circulación de vehículos de carga sobredimensionados en todo el territorio nacional, con motivo de las celebraciones de las Fiestas Patrias.

La medida, coordinada con la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional, estará vigente desde las 6:00 p.m. del viernes 31 de octubre hasta las 6:00 a.m. del jueves 6 de noviembre de 2025.

De acuerdo con la institución, se consideran sobredimensionados los vehículos de carga que superen las siguientes dimensiones máximas:

  • Ancho: 2.50 metros
  • Largo: 20 metros
  • Alto: 4.15 metros

🔗Te puede interesar: Fiestas patrias: El viernes iniciará la inversión de carriles para agilizar la salida hacia el interior

La disposición aplica a volquetes, cisternas y furgones, y tiene como objetivo garantizar la seguridad, el orden y el libre tránsito vehicular durante las festividades.

La ATTT recomendó además a los conductores de carga evitar transitar o realizar maniobras de carga y descarga en zonas cercanas a los desfiles o en áreas con alta concentración de personas.

Noticias relacionadas

Fiestas patrias 2025: Más de 30 mil personas viajarán por mar, se refuerzan los operativos de seguridad Fiestas patrias 2025: Ministerio de Salud refuerza operativos sanitarios

Temas relacionados

Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre equipo pesado circulación
Si te lo perdiste
Lo último
stats