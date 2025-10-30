Fiestas patrias: ATTT prohíbe temporalmente la circulación de vehículos de carga pesada

Estará vigente desde las 6:00 p.m. del viernes 31 de octubre hasta las 6:00 a.m. del jueves 6 de noviembre de 2025.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) anunció una prohibición temporal para la circulación de vehículos de carga sobredimensionados en todo el territorio nacional, con motivo de las celebraciones de las Fiestas Patrias.

La medida, coordinada con la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional, estará vigente desde las 6:00 p.m. del viernes 31 de octubre hasta las 6:00 a.m. del jueves 6 de noviembre de 2025.

De acuerdo con la institución, se consideran sobredimensionados los vehículos de carga que superen las siguientes dimensiones máximas:

Ancho: 2.50 metros

2.50 metros Largo: 20 metros

20 metros Alto: 4.15 metros

La disposición aplica a volquetes, cisternas y furgones, y tiene como objetivo garantizar la seguridad, el orden y el libre tránsito vehicular durante las festividades.

La ATTT recomendó además a los conductores de carga evitar transitar o realizar maniobras de carga y descarga en zonas cercanas a los desfiles o en áreas con alta concentración de personas.