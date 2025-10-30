Fiestas patrias 2025: Ministerio de Salud refuerza operativos sanitarios

Para los desfiles de fiestas patrias la institución contará con dos puestos de atención médica, uno en cada ruta que se realizarán los desfiles, equipados con médico, enfermera y una ambulancia con su técnico de urgencias médicas.

Ciudad de Panamá, Panamá/Con la llegada de las festividades patrias, el Ministerio de Salud (Minsa) ha puesto en marcha una serie de operativos para garantizar la seguridad sanitaria de la población durante los desfiles y actividades masivas en la ciudad capital.

El doctor Jonathan Guerra, jefe de Salud Pública de la Región Metropolitana, explicó que los operativos se desarrollan bajo dos enfoques principales: la atención médica preventiva y la vigilancia sanitaria de los alimentos que se expenden en las rutas de los desfiles.

Señaló que para los desfiles de fiestas patrias la institución contará con dos puestos de atención médica, uno en cada ruta que se realizarán los desfiles, equipados con médico, enfermera y una ambulancia con su técnico de urgencias médicas. Agregó que estarán preparados para atender cualquier eventualidad.

El funcionario detalló que, en coordinación con la Alcaldía de Panamá, el Cuerpo de Bomberos de Panamá y la Autoridad de Aseo, Urbano y Domiciliario, se llevó a cabo una jornada de ventanilla única el pasado 15 de octubre, donde se otorgaron 159 permisos a vendedores de alimentos y bebidas. Los comerciantes que participarán en las rutas de los desfiles deben cumplir con una serie de requisitos previos. Entre ellos, poseer el carné verde, que certifica la capacitación en manipulación de alimentos, y el carné blanco, que acredita su buena salud.

Explicó que no solo el responsable del puesto debe contar con los carnés, sino también todos los ayudantes, lo cual es de carácter obligatorio. Añadió que, aquellos que no cumpla con este requisito, será retirado inmediatamente del lugar. Guerra recordó que durante el operativo del año 2024 se sancionó a 43 vendedores por incumplir las normas sanitarias, principalmente por ofrecer alimentos en mal estado o sin mantener la cadena de frío adecuada.

Indicó que, en dichos casos, se procede al decomiso inmediato de los productos y, si las faltas son graves, se retira el permiso de venta en coordinación con la Alcaldía de Panamá.

Prevención de enfermedades y recomendaciones

El Minsa también ha emitido recomendaciones ante el aumento de enfermedades respiratorias y casos de conjuntivitis registrados en las últimas semanas. El funcionario recomendó a la población que, en actividades masivas, las personas enfermas deben evitar asistir dado que esto reduce el riesgo de contagio de cuadros respiratorios, influenza u otras enfermedades.

El médico recordó que entre los asistentes a los desfiles suelen encontrarse niños menores de cinco años y adultos mayores, considerados grupos vulnerables. Por ello, insistió en la importancia de que las personas con síntomas gripales o fiebre eviten acudir a estos eventos.

De acuerdo con los reportes del Minsa, las principales atenciones médicas durante las fiestas patrias corresponden a casos de deshidratación, golpes de calor, caídas y torceduras. Además de los puntos de atención instalados a lo largo de las rutas de los desfiles, el Minsa mantendrá abiertas varias instalaciones en los corregimientos de Tocumen, Pedregal y Las Mañanitas, donde también se desarrollarán actividades patrias.

De igual forma, los centros de salud de la institución estarán operativos para brindar atención a cualquier situación que se presente durante los desfiles. Finalmente, Guerra reiteró el llamado a la ciudadanía a seguir las medidas preventivas y mantener la responsabilidad sanitaria durante las celebraciones patrias.