Fiestas patrias 2025: Más de 30 mil personas viajarán por mar, se refuerzan los operativos de seguridad

Ciudad de Panamá/Con miras a las celebraciones del mes de noviembre, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) ha intensificado sus operativos de seguridad en el Puerto Panamá —también conocido como Muelle Fiscal—, punto clave de salida hacia el Archipiélago de las Perlas y la provincia de Darién.

Alexis Peña, administrador del Puerto Panamá, detalló las medidas implementadas para proteger a los miles de pasajeros que se movilizarán durante las fiestas patrias.

Más de 30 mil personas viajarán

Peña explicó que, solo el año pasado, cerca de 35 mil personas utilizaron las embarcaciones que parten desde este terminal hacia destinos como Contadora, San Miguel, Taboga y otras islas del Pacífico. Para este 2025, se espera una cifra similar, siempre que las condiciones climáticas lo permitan.

“Ya el huracán se está alejando y la tendencia es que el viento baje, por lo que prácticamente estamos levantando las restricciones que tuvimos”, señaló.

El administrador hizo un llamado a los viajeros: “Lleven equipaje ligero”. Explicó que el exceso de peso en embarcaciones pequeñas —como las pangas que transportan hasta cinco pasajeros— representa un riesgo real. “El peso les afecta mucho. Por favor, no lleven maletas grandes ni mucho equipaje”, insistió, y pidió a capitanes y tripulaciones que eduquen a sus pasajeros desde el momento de la venta del boleto.

Además, destacó que todas las embarcaciones deben cumplir con estrictos requisitos de seguridad: chalecos salvavidas por persona (y que se usen), extintores ABC de al menos 4 kilogramos, bengalas, radios VHF funcionales y luces de navegación en perfecto estado. “Hacemos inspecciones oculares minuciosas antes de cada zarpe. Si falta algo, no se permite la salida”, aseguró.

Vigilancia reforzada y conexión con Darién

Más allá del turismo insular, el Puerto de Panamá también es el principal punto de abastecimiento de Darién, ya que por allí sale el 90 % de los suministros hacia esa provincia. Durante las fiestas, se espera el traslado de entre 600 y 700 personas en ambas direcciones.

Peña aclaró que la AMP, en coordinación con el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) y bajo el marco de la Ley de Cabotaje, ha descartado embarcaciones que no cumplen con los estándares de seguridad. “El año pasado retiramos algunas; ahora están en astilleros para reparación. Contamos con ingenieros náuticos que supervisan constantemente”, dijo.

Las salidas se programan según las mareas, principalmente en la mañana, aunque algunas embarcaciones grandes —equipadas para navegar de noche— también zarpan en la tarde. La AMP recomienda a los usuarios consultar horarios y disponibilidad llamando directamente al puerto o acercándose al Muelle Fiscal, ubicado detrás del Mercado del Marisco.

