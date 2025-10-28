Fiestas patrias: El viernes iniciará la inversión de carriles para agilizar la salida hacia el interior

El dispositivo busca minimizar los congestionamientos viales que se producen al inicio de estas celebraciones.

Ciudad de Panamá, Panamá/Ante la inminente llegada de las fiestas patrias, que se extienden con un largo fin de semana hasta el miércoles de la próxima semana, la Dirección de Operaciones del Tránsito de la Policía Nacional (PN) ha confirmado la implementación de un extenso operativo de inversión de carriles para facilitar la salida de miles de viajeros que se dirigen al interior del país.

El dispositivo busca minimizar los congestionamientos viales que históricamente se producen al inicio de estas celebraciones, permitiendo a las familias disfrutar de los días festivos en diferentes provincias del país.

El subcomisionado James Vigil, de la Dirección de Operaciones del Tránsito de la Policía Nacional, detalló los tramos y horarios en los que se aplicará la inversión de carriles como aparece a continuación:

El dispositivo arranca el 31 de octubre
Salida hacia el interior
Dispositivo de salida al interior
Operación de retorno
El subcomisionado Vigil advirtió que, aunque el inicio formal del operativo el viernes 31 está pautado para las 2:30 p.m., podría adelantarse al mediodía si el tráfico vehicular comienza a congestionarse antes de lo previsto.

