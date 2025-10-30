Huracán Melissa: Alcaldía de Panamá activa centro de acopio en apoyo a damnificados de Jamaica y el interior del país

Alcaldía de Panamá ha activado un centro de acopio para recolectar ayuda humanitaria destinada a las familias damnificadas.

Municipio de Panamá, edificio Hatillo
Municipio de Panamá, edificio Hatillo / Alcaldía de Panamá
Danna Durán - Periodista
30 de octubre 2025 - 16:36

Ciudad de Panamá, Panamá/Ante los graves daños ocasionados por el paso del huracán Melissa en Jamaica y las intensas lluvias que también han afectado comunidades en el interior del país, la Alcaldía de Panamá ha activado un centro de acopio para recolectar ayuda humanitaria destinada a las familias damnificadas.

La iniciativa busca reunir alimentos, artículos de emergencia y productos de higiene personal que serán distribuidos a quienes más lo necesitan.

El centro de acopio estará habilitado los días jueves y viernes, en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., en la planta baja del edificio Hatillo, en la ciudad capital.

Recolección solidaria

Entre los artículos prioritarios que se están recibiendo se incluyen:

  • Alimentos no perecederos como arroz, pasta, avena, leche en polvo, café o té instantáneo, y comidas enlatadas (atún, sardinas, frijoles, vegetales, maíz y sopas instantáneas).
  • Artículos de emergencia, como linternas pequeñas o solares, baterías, encendedores, ponchos impermeables y mantas ligeras.
  • Productos de higiene personal, entre ellos jabones, cepillos y pastas dentales, toallas sanitarias, pañales, papel higiénico y toallitas húmedas.
  • Ropa ligera, limpia y en buen estado, preferiblemente nueva, así como mochilas o bolsas reutilizables para el transporte de los suministros y artículos escolares.

Las autoridades municipales destacaron que esta ayuda no solo estará dirigida a los damnificados de Jamaica, sino también a las comunidades del interior panameño afectadas por las lluvias y crecidas de ríos en los últimos días.

