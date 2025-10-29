Huracán Melissa: Autoridades brindan asistencia humanitaria a familias afectadas por lluvias en Tonosí

Más de 100 viviendas han sufrido afectaciones tanto en Tonosí como en Macaracas, producto de las constantes precipitaciones.

Tonosí, Los Santos/Ante las fuertes lluvias intermitentes registradas en el distrito de Tonosí, provincia de Los Santos, por los efectos colaterales del huracán Melissa, las autoridades han desplegado acciones de asistencia humanitaria para apoyar a las familias que resultaron afectadas por las recientes condiciones climáticas.

Según el reporte preliminar del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), más de 100 viviendas han sufrido afectaciones tanto en Tonosí como en Macaracas, producto de las constantes precipitaciones.

Equipos de emergencia y autoridades locales han distribuido agua, alimentos y artículos de primera necesidad a las familias damnificadas. Además, se habilitaron pozos para el suministro de agua potable, lo que ha permitido a los residentes realizar tareas de limpieza y recuperación en sus viviendas.

La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, informó que se mantiene el apoyo a las comunidades más vulnerables, mientras continúa la evaluación de daños.

“En Tonosí tenemos un informe de una casa que fue afectada en su totalidad. Las demás presentan daños leves. Habrá personas a las que tendremos que ayudar a reponer enseres y limpiar, que son realmente las principales afectaciones que enfrentan”, señaló Montalvo.

En el ámbito agropecuario, productores reportaron pérdidas en el cultivo de arroz, aunque el rubro del maíz no ha sido afectado. Los técnicos del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) aún no han podido acceder a algunas fincas debido al alto nivel de los ríos en las zonas agrícolas.

Con información de Diana Hernández