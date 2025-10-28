Ministra de Gobierno realiza recorrido por zonas afectadas en Veraguas

Ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, realizó un recorrido por las zonas afectadas por las inundaciones en la provincia de Veraguas.

Veraguas/La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, realizó un recorrido por las zonas afectadas por las inundaciones en la provincia de Veraguas, con el propósito de brindar apoyo y acompañamiento a las familias damnificadas.

Durante la jornada, se entregaron kits de limpieza, colchones y agua embotellada, insumos recolectados previamente en la bodega del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) en Aguadulce, provincia de Coclé.

“La situación está crítica. Tenemos que entender que está ocurriendo algo que no podemos controlar. En otros países, como Jamaica, el impacto ha sido horrible; son imágenes que causan terror al pensar lo que vivieron esas personas allá. Nosotros estamos recibiendo parte de ese impacto, y definitivamente, cuando una vida o una familia está en peligro, debemos intervenir de inmediato”, expresó Montalvo durante su recorrido.

Por su parte, el viceministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Fernando Méndez, informó que se levantó un censo en las zonas afectadas, y que según los reportes del Sinaproc, se trata de áreas inundables.

El funcionario adelantó que se buscarán alternativas para reubicar a las familias que cada año enfrentan el riesgo de las crecidas de los ríos.

“Hay que buscar dónde ubicar a estas familias, porque todos los años viven el peligro de las inundaciones. Creemos que, estableciendo una mesa de trabajo junto con la gobernadora, el Ministerio de Gobierno y Sinaproc, podremos encontrar un terreno que permita una solución habitacional definitiva, en un lugar seguro y cercano a su comunidad”, señaló Méndez.

Desde el punto de acopio, las ayudas fueron trasladadas y entregadas a las familias albergadas en la Escuela Loma de Quebro, ubicada en la comunidad del mismo nombre, en el corregimiento de Quebro.

De igual manera, se realizaron entregas en la Escuela Serafín Vargas Quintero, localizada en el poblado de Las Flores, corregimiento de Arenas, distrito de Mariato.

Estos sectores permanecen en alerta roja debido a los efectos indirectos del huracán Melissa, que continúa generando lluvias intensas y afectaciones en varias regiones del país.

Con información de Ney Castillo