Sinaproc mantiene vigilancia ante incidencias por lluvias en diversas provincias del país

Ciudad de Panamá, Panamá/El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), a través del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), reportó varias incidencias registradas entre las 6:00 p.m. del 27 de octubre y las 6:00 a.m. del 28 de octubre, en medio de las condiciones lluviosas que continúan afectando al país.

En el corregimiento de Pedregal, tres jóvenes que se encontraban desorientados en el área de Villa Lobo fueron guiados por personal del COE mediante orientación telefónica y ubicación GPS. Los tres lograron salir sanos y salvos hacia la zona del Corredor de Pedregal.

En el distrito de Barú, tres viviendas resultaron afectadas por la entrada de agua en las comunidades de Barriada El Carmen, Río Mar y Sangrillo. Personal del Sinaproc realizó verificaciones en el sitio y coordinará un retorno durante el día para dar seguimiento a los casos.

Además, en la comunidad de Progreso, Cuervito, se atendió un accidente vehicular tipo colisión, en el que un taxi impactó contra un objeto fijo. El conductor fue estabilizado en el lugar y trasladado por personal de salud para recibir atención médica.

En el distrito de Las Minas, se reportaron dos deslizamientos de tierra en los sectores de Quebrada del Rosario (La Yescas) y Chepo (Calle Abajo), que afectaron de forma leve la vía de acceso. Equipos de emergencia colocaron cintas de seguridad y coordinaron con las autoridades locales las labores de limpieza.

Por otro lado, en el área de El Toro, un árbol cayó sobre la vía y afectó el tendido eléctrico. Moradores del área y personal de la empresa eléctrica trabajaron en el despeje parcial de la carretera.

De igual forma, el COE verificó reportes que circulaban en redes sociales sobre presuntas zonas incomunicadas en el área de Río Grande. Tras la evaluación en sitio, se determinó que no existen personas atrapadas ni zonas aisladas; la principal afectación corresponde al suministro de agua potable.

En el distrito de Tonosí, personal del Sinaproc, junto con personal del Servicio Nacional Aeronaval, el Cuerpo de Bomberos y la Policía Nacional, realizaron diez evacuaciones preventivas entre las áreas de Río Viejo del Solar y Río Viejo de Los Rodríguez.

Sobre la provincia de Chiriquí, la entidad indicó que se mantiene la vigilancia en el sector de Juay, donde el desbordamiento de la quebrada Jalique afecta el tránsito vehicular en ambos sentidos de la vía Panamericana. Se pudo conocer que agentes de la Policía permanecen en el área brindando seguridad y asistencia a los conductores.

Para el área de Panamá Este, el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá reportó un sismo de magnitud 3.4, localizado a 33 kilómetros al este de Chepo, con una profundidad de 26 kilómetros.

El evento no generó afectaciones ni reportes de emergencia por parte de la población. El Sinaproc informó que, ante la continuidad de las lluvias y el riesgo de nuevas afectaciones, se mantiene la alerta roja en los distritos de Veraguas, Chiriquí y Los Santos. Las autoridades continúan en monitoreo permanente y evaluación de las comunidades para salvaguardar la seguridad de la población.

